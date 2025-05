Ragusa, scoperta azienda agricola con 12 lavoratori in nero su 12: scatta maxi multa da 52.000 euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 52.000 euro in sanzioni amministrative il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Ragusa. Un’azienda agricola è stata sanzionata per sfruttamento lavorativo e impiego di lavoratori in nero.

Controlli intensificati nelle aziende agricole

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa, in collaborazione con l’Arma Territoriale, sono stati intensificati presso le aziende agricole della città e della provincia. L’obiettivo è contrastare il sfruttamento lavorativo e il caporalato, garantendo il rispetto delle normative giuslavoristiche e delle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Scoperta azienda con lavoratori in nero

Tra le numerose attività ispettive condotte nel territorio ibleo, un’azienda agricola situata nell’agro del Comune di Acate è finita sotto la lente d’ingrandimento. Durante l’ispezione, è stata rilevata la presenza di 12 lavoratori in nero su 12, ovvero il 100% della manodopera impiegata. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 52.000 euro e disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Impegno costante per la sicurezza sul lavoro

Il tema dei controlli in ambito lavorativo è particolarmente delicato e rappresenta da oltre un secolo un impegno costante per l’Arma dei Carabinieri. Questo impegno risulta oggi ancora più rilevante, alla luce del crescente numero di morti “bianche” registrate su tutto il territorio nazionale, come spesso ricordato dal Presidente della Repubblica. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, in vista dell’arrivo della stagione estiva, per garantire il pieno rispetto delle norme a tutela del lavoro, degli imprenditori onesti, dei lavoratori e delle loro famiglie.

Attenzione alle condizioni microclimatiche

Particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni microclimatiche all’interno delle serre, che durante l’estate possono raggiungere temperature estreme, aggravando le condizioni di lavoro degli operai agricoli. Tali situazioni, se non gestite adeguatamente, possono rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, rendendo ancora più urgente e necessario il rispetto delle norme sul benessere nei luoghi di lavoro.

Fonte foto: IPA