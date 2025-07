Ramona Rinaldi trovata impiccata a Veniano, arrestato il compagno Daniele Re: avrebbe simulato il suicidio

Avrebbe strangolato la compagna Ramona Rinaldi e ne avrebbe simulato il suicidio: per questo il tribunale di Como ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica e ha disposto l’arresto di Daniele Re. La donna era stata trovata impiccata nell’abitazione di Veniano, in provincia di Como, dove la coppia viveva. All’uomo sono stati contestati i reati di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti.

Arrestato Daniele Re

Mercoledì 16 luglio i carabinieri del nucleo investigativo di Como hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip e hanno raggiunto Michele Re, 34 anni, in una casa di famiglia di via Lucca a Milano.

L’uomo è stato arrestato su richiesta della Procura di Como, rappresentata dal pm Antonia Pavan. Secondo il tribunale di Como il 34enne è accusato di omicidio volontario aggravato, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Daniele Re, 34 anni, è stato arrestato per la morte della compagna Ramona Rinaldi: secondo il tribunale avrebbe ucciso la donna e ne avrebbe simulato il suicidio nel bagno della loro casa a Veniano

Repubblica scrive che per Daniele Re si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. L’uomo, assistito dall’avvocato Davide Montani del foro di Milano, secondo il tribunale avrebbe ucciso la compagna nella notte tra il 20 e il 21 febbraio e ne avrebbe simulato il suicidio.

Il Giorno scrive che Re è stato ascoltato in Procura ed è stato disposto il sequestro del suo cellulare per aprire un incidente probatorio. Il 34enne è stato arrestato anche per scongiurare il pericolo di fuga.

La morte di Ramona Rinaldi a Veniano

Alle 5:15 del mattino del 21 febbraio i carabinieri di Veniano, in provincia di Como, hanno forzato la porta del bagno dell’appartamento di via Vicolo del Pozzo. A chiamare i militari era stato Daniele Re, pasticciere di 34 anni. La porta del bagno non era chiusa dall’interno, eppure qualcosa impediva la sua apertura.

Una volta riusciti ad accedere al locale i carabinieri avevano rinvenuto il corpo senza vita di Ramona Rinaldi, 39 anni, impiccata con la cintura di un accappatoio. A suggerire l’ipotesi del gesto volontario era stato l’esito dell’autopsia, ma i primi dubbi erano stati sollevati dalla famiglia della donna: “Lei non lo avrebbe mai fatto”. Nel presunto suicidio della 39enne, quindi, mancava un movente.

La coppia viveva insieme alla figlia piccola, che in quel momento si trovava in casa. A insospettire gli inquirenti, inoltre, sarebbero state le contraddizioni rese dall’uomo nelle dichiarazioni rilasciate ai militari la mattina del 21 febbraio.

I sospetti sul compagno

Come anticipato e come riportato da Repubblica e Ansa, la mattina del 21 febbraio Daniele Re avrebbe rilasciato dichiarazioni contraddittorie ai militari.

In una prima versione il 34enne avrebbe riferito di essersi accorto che qualcosa non andava nel momento in cui aveva tentato di entrare in bagno durante la notte, invano. In una seconda versione, invece, avrebbe riferito di essersi alzato dopo che la sveglia della donna suonava a vuoto.

Il 24 febbraio, da indagato, si era visto contestare le incongruenze del suo racconto da parte degli inquirenti. Per gli investigatori lo scenario del suicidio aveva dunque iniziato a cedere il posto alla tesi del femminicidio. Determinante sarebbe stato l’esito del sopralluogo dei carabinieri del Ris nell’appartamento di Veniano.

A rafforzare i sospetti su Daniele Re erano stati i racconti dei vicini che agli inquirenti avevano riferito delle numerose liti della coppia, circostanze che il 34enne avrebbe sminuito. In un primo momento, inoltre, Re si sarebbe sottratto al prelievo del Dna per poi sottoporsi una volta arrivata la disposizione coattiva della Procura. Le indagini continuano.