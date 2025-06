Rapina violenta in un negozio a Corigliano, cassa razziata e donna trascinata a terra: catturato il malvivente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina a Corigliano-Rossano. Un uomo di 31 anni, di origine straniera, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito una commerciante per sottrarle denaro. L’episodio si è verificato lo scorso 24 giugno nell’area urbana di Corigliano, durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una segnalazione al numero unico di emergenza 112. La chiamata riferiva di una rapina avvenuta in un’attività commerciale a Corigliano, perpetrata da un uomo descritto come straniero. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima, visibilmente scossa e dolorante. La donna ha raccontato che l’aggressore, dopo essere entrato nel negozio, aveva sottratto una somma di denaro dalla cassa e l’aveva aggredita per garantirsi la fuga. In particolare, l’aveva trascinata e scaraventata a terra.

L’intervento della Polizia

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, i poliziotti hanno avviato immediatamente le ricerche. L’uomo è stato intercettato poco distante dal luogo del crimine e, alla vista della Volante, ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a fermarlo e, durante la perquisizione personale, hanno rinvenuto il denaro sottratto, che è stato successivamente restituito alla parte offesa.

Le conseguenze legali

Per i fatti sopra descritti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito presso la casa Circondariale di Castrovillari. L’indagato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. È importante sottolineare che, nonostante l’arresto, l’uomo è ancora soggetto alla presunzione di innocenza fino a quando non verrà emessa una sentenza definitiva.

