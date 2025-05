Rapine violente e minacce per restituire l’auto rubata, tre baby criminali arrestati a Palermo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre minori sono stati arrestati a Palermo per rapina e furto pluri-aggravato, oltre a un tentativo di estorsione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato lo scorso 14 maggio, in seguito a un’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita dalla squadra investigativa del Commissariato di P.S. “Porta Nuova”. L’ordinanza ha riguardato tre minori, di 15, 14 e 16 anni, accusati di diversi reati tra cui rapina pluri-aggravata, furto pluri-aggravato e tentativo di estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”.

Crimini commessi

I primi due minori, di 15 e 14 anni, tra luglio e settembre 2024, hanno tentato di rubare un’auto Alfa Romeo Giulietta nel quartiere “Villaggio Santa Rosalia”, oltre a rubare diverse batterie di monopattini in Piazzetta Messinese e a compiere tre rapine in un ristorante in via Ernesto Basile. Le rapine sono state effettuate con violenza, utilizzando tirapugni e spintoni.

Tentativo di estorsione

Il terzo minore, di 16 anni, è stato coinvolto in un tentativo di estorsione nel quartiere Borgonuovo, per il quale un coetaneo era già stato arrestato in flagranza di reato il 9 aprile. Le indagini hanno rivelato un quadro indiziario grave, evidenziando una disorganizzazione sociale e una personalità deviante nei minori coinvolti.

Misure restrittive

Le misure restrittive sono state applicate per allontanare i minori dai contesti criminogeni. Tuttavia, la responsabilità penale sarà definita solo dopo eventuali sentenze definitive, in rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA