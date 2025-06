Ricettazione e maltrattamento di animali a Castel Volturno, cane lasciato senza viveri: nei guai due uomini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato per ricettazione e un altro di 52 anni è stato controllato per irregolarità sul territorio. L’intervento della polizia di Caserta è avvenuto presso il ‘Royal residence’ di Castel Volturno in seguito a segnalazioni di maltrattamenti su un cane.

Intervento della Polizia a Castel Volturno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nei giorni scorsi quando gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno sono intervenuti presso il ‘Royal residence’ di Castel Volturno. La segnalazione riguardava presunti maltrattamenti nei confronti di un cane. L’animale, trovato legato e senza viveri, è stato affidato al personale del servizio veterinario per le cure necessarie.

Controlli e arresti

Durante l’operazione, un uomo di 52 anni, originario del Gabon, è stato controllato e trovato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure amministrative per l’espulsione. Un altro individuo, un 55enne originario di Napoli, ha tentato di fuggire ma è stato rintracciato e arrestato. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di droga, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ricettazione.

Conclusioni

L’operazione della Polizia di Stato ha portato alla luce una situazione di maltrattamenti animali e ha permesso di fermare un individuo ricercato per ricettazione. L’intervento tempestivo degli agenti ha garantito la sicurezza dell’animale e ha assicurato alla giustizia un soggetto con precedenti penali. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi veterinari si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’operazione.

Per ulteriori dettagli sull’operazione, è possibile visitare il sito della Polizia di Stato o consultare le autorità locali di Caserta.

