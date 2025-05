Rissa fuori dallo stadio a Bari, botte davanti a un bimbo in lacrime: arrestati tre uomini dopo la protesta

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate per rissa pluriaggravata a seguito di un violento scontro avvenuto il 4 maggio fuori dallo stadio San Nicola di Bari. L’episodio si è verificato durante una contestazione della tifoseria barese contro la presidenza della società calcistica.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto di tre soggetti di 33, 41 e 49 anni è avvenuto al termine di un’indagine approfondita. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica degli eventi grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ai video amatoriali diffusi sui social.

La dinamica dei fatti

Nel pomeriggio del 4 maggio, durante la partita tra Bari e Pisa, circa 300 tifosi si sono radunati nel parcheggio dello stadio per una protesta. In questo contesto, si è verificato un violento tafferuglio che ha coinvolto diversi individui. Le immagini mostrano una aggressione nei confronti di un uomo vicino a un bambino in lacrime.

Intervento della Polizia

La Polizia di Stato è intervenuta prontamente, riuscendo a sedare la rissa e a identificare uno dei protagonisti. Le indagini hanno permesso di identificare tre responsabili, che sono stati arrestati in flagranza differita. Il Pubblico Ministero ha disposto la custodia cautelare in carcere per i coinvolti.

Fase delle indagini

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza degli arrestati dovrà essere accertata in sede di processo. Intanto, il Questore di Bari sta valutando l’emissione di provvedimenti amministrativi nei confronti dei protagonisti della vicenda.

Fonte foto: IPA