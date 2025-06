Roma, hotel dell'orrore accanto alla basilica con muffa, fili scoperti e odori nauseabondi: sequestrato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestro preventivo della Polizia di Stato in un albergo di Roma, situato in Via Bixio, a pochi passi da Piazza Vittorio. La struttura, destinata ad accogliere turisti e pellegrini, è stata chiusa a causa delle gravi irregolarità riscontrate.

Condizioni igieniche e sicurezza compromesse

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’albergo presentava condizioni igieniche e di sicurezza estremamente precarie. Le pareti delle camere erano coperte di muffa e gli odori molesti permeavano l’intera struttura. Inoltre, i fili elettrici fuoriuscivano pericolosamente dalle cassette, rappresentando un rischio immediato per gli ospiti.

Una posizione strategica ma pericolosa

La struttura si trovava in una posizione strategica, non lontana dalla stazione Termini e dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, che dal 26 aprile ha accolto le spoglie di Papa Francesco. Tuttavia, la vicinanza a questi luoghi di interesse non ha impedito che l’albergo versasse in condizioni disastrose.

Intervento delle forze dell’ordine

Quando gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura e del Commissariato Esquilino sono entrati nell’albergo, la situazione è apparsa subito tragica. Oltre alla muffa e agli odori sgradevoli, gli approfondimenti hanno rivelato un impianto elettrico fuori norma, moquette priva di certificazione ignifuga e uno stanzino di servizio utilizzato per accatastare materiale vario e quattro scaldabagni con fili elettrici penzolanti.

Misure immediate per la sicurezza

Di fronte a tali gravi irregolarità, i poliziotti hanno immediatamente evacuato gli ospiti dalla struttura. Per il titolare dell’albergo, è scattato un sequestro preventivo, a seguito dell’informativa inviata alla Procura della Repubblica di Roma.

Convalida del sequestro

La Procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del sequestro. Questo intervento sottolinea l’importanza di mantenere standard di sicurezza e igiene elevati, specialmente in strutture destinate all’accoglienza di turisti e pellegrini.

