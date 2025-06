Roma, strappano collana a turisti inglesi e scappano ma una foto scattata al volo li incastra

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Roma, dove una coppia di turisti inglesi è stata rapinata da due giovani. L’episodio è avvenuto nella zona di Colle Oppio e i presunti colpevoli sono stati individuati grazie a una fotografia scattata dalle stesse vittime.

La dinamica della rapina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incidente è avvenuto quando i turisti sono stati avvicinati da due ragazzi che hanno bloccato loro la strada. Con un’azione rapida, uno dei due ha strappato una collana d’oro dal collo dell’uomo, mentre il complice lo attendeva su un monopattino a noleggio.

La fuga e l’inseguimento

La fuga dei rapinatori non è stata priva di difficoltà. Inseguiti dalla vittima, i due hanno perso la collana mentre cercavano di ostacolare l’inseguimento scagliando un tavolo di legno contro il turista. Poco dopo, per puro caso, i due gruppi si sono ritrovati faccia a faccia, permettendo alle vittime di scattare delle fotografie dei loro aggressori.

L’identificazione e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, alcuni dettagli delle immagini, come un vistoso taglio sul labbro di uno dei due giovani, hanno permesso agli agenti del Commissariato Esquilino di identificare rapidamente i sospetti. I due, noti frequentatori della zona e già conosciuti per precedenti legati a reati predatori, sono stati intercettati in via Nicola Selvi.

Il fermo e le indagini

Per entrambi i giovani, entrambi egiziani e neo maggiorenni, è scattato l’immediato fermo di indiziato di delitto, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Le attività investigative sono ancora in corso e si trovano nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a prova contraria con sentenza irrevocabile.

