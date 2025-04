Ruba merce per 2,50 euro in un supermercato a Como e aggredisce la guardia, arrestato 34enne ubriaco

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per rapina il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como. Un uomo di 34 anni, di origine ghanese e irregolare sul territorio, è stato fermato dopo aver aggredito una guardia di sicurezza in un supermercato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto ieri mattina in un supermercato di via Magenta. Una volante è stata inviata sul posto dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni della guardia di sicurezza, avvenuta a seguito di un semplice furto di merce.

Dettagli dell’aggressione

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna il 34enne, che era in stato di ebbrezza e trattenuto dall’inserviente. La guardia ha raccontato di aver notato l’uomo aggirarsi tra gli scaffali, prelevando merce e nascondendola nei pantaloni. Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare, l’uomo è stato fermato e ha reagito aggredendo verbalmente e fisicamente la guardia, facendola cadere contro la porta a vetri automatica del supermercato.

Conseguenze legali

Una volta riconsegnata la merce rubata, del valore di 2 euro e cinquanta centesimi, l’uomo è stato portato in Questura. Qui sono emersi numerosi precedenti penali e di polizia, associati ai vari alias utilizzati durante le precedenti identificazioni. La proprietà del supermercato ha sporto denuncia, e si è scoperto che l’uomo era già destinatario di un ordine di espulsione e di un divieto di dimora a Como, tuttora in corso di validità.

Prossimi passi

Pertanto, arrestato per rapina e informato il P.M. di turno, il ghanese è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima, fissato per oggi alle 11.00. La sua posizione è attualmente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti del caso.

