Ruba telefono e soldi da un mini market ad Asti, arrestato 34enne già noto alla Polizia: i suoi precedenti

Un cittadino di origini pakistane è stato arrestato ad Asti per furto all’interno di un mini market. L’operazione è avvenuta a seguito di una segnalazione del titolare del negozio, che ha permesso alla Polizia di intervenire prontamente.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti sono giunti sul posto dopo la chiamata del proprietario del mini market situato in C.so Einaudi. All’arrivo, hanno individuato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo.

Recupero della refurtiva

Una volta fermato, l’uomo è stato trovato in possesso di una somma di denaro e di un telefono cellulare bianco. La refurtiva è stata immediatamente riconosciuta dal titolare del negozio, in particolare il telefono, utilizzato per le chiamate di lavoro.

Conseguenze legali

L’autore del furto, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Successivamente, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Piano di controllo del territorio

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio che la Polizia di Stato di Asti ha rafforzato per contrastare i reati predatori in tutta la città.

Fonte foto: IPA