Salta la puntata di Quarto Grado su Rete4, perché venerdì 18 non è andato in onda il programma

Un venerdì sera senza Quarto Grado. Il 18 aprile gli appassionati dei casi di cronaca della celebre trasmissione di Rete4 condotta da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, non hanno trovato il loro appuntamento fisso. Il talk, infatti, non è andato in onda, a causa di alcune variazioni di palinsesto decise da Mediaset in occasione della Pasqua.

Quarto Grado non è andato in onda

Venerdì 18 aprile la tradizionale puntata settimanale del talk di Rete4 non è andato in onda come al solito.

Lo avevano annunciato gli stessi conduttori al termine della puntata precedente, quella andata regolarmente in onda l’11 aprile.

Fonte foto: ANSA

Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado

“Grazie per averci seguito, vi ricordiamo che venerdì 18 aprile Quarto Grado non andrà in onda”, avevano detto Nuzzi e la Viero. E così è stato.

Il motivo dello stop

Il motivo è semplicissimo ed è legato al… calendario. In occasione della Pasqua, e del Venerdì Santo, infatti, il palinsesto prevedeva una pausa per Quarto Grado.

Al posto della trasmissione di Gianluigi Nuzzi è andato in onda Il Re dei Re, film storico del 1961 ispirato ai vangeli. Il kolossal religioso è stato trasmesso proprio in occasione dell’arrivo della Pasqua.

Quando torna in onda Quarto Grado

Dopo la pausa programmata e prevista in occasione della settimana di Pasqua, Quarto Grado, con le sue inchieste, interviste e approfondimenti, si prepara a tornare in onda come di consueto.

Venerdì 25 aprile, infatti, Nuzzi e la Viero, coi loro inviati e i loro ospiti in studio, riprendono regolarmente il loro posto. E questo nonostante si tratti di un’altra festività, quella della Liberazione.

Il riferimento per la cronaca nera

Quarto Grado, che approfondisce e discute i maggiori casi di cronaca nera, va in onda dal 2010. Ed è un punto di riferimento per gli appassionati ma anche per il mondo dell’informazione, grazie alle inchieste e agli approfondimenti giornalistici, spesso esclusivi, della trasmissione.

Dal delitto di Garlasco, al caso di Liliana Resinovich alla morta ancora avvolta nel mistero di Pierina Paganelli, Quarto Grado si concentra sui casi più recenti, cercando di indagare, ricostruire e spiegare con esperti e protagonisti delle vicende.