E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione di polizia al Parco Cappuccini. Un cittadino gambiano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un cittadino marocchino è stato denunciato. L’operazione si è svolta ieri pomeriggio a Bolzano, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri presso il Parco Cappuccini. Gli agenti della Squadra Volante si sono appostati nei pressi del parco, osservando un giovane nordafricano, successivamente identificato come N.F., un cittadino marocchino di 25 anni. Quest’ultimo è stato visto cedere un involucro a un ragazzo in cambio di una banconota, che poi ha consegnato a un altro individuo presente nel parco.

Intervento e arresti

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando il giovane acquirente, un ragazzo italiano di 20 anni, che ha consegnato quanto ricevuto dallo spacciatore. N.F. è stato fermato e portato in Questura, dove è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ulteriori sviluppi

Durante la redazione degli atti a carico del marocchino, un’altra pattuglia ha continuato a monitorare la zona, osservando i movimenti di un altro pusher, identificato come D.S., un cittadino gambiano di 34 anni. Quest’ultimo è stato visto cedere una dose di hashish a un altro giovane. Anche in questo caso, gli agenti sono intervenuti, bloccando sia l’acquirente, un giovane italiano di 21 anni residente in Val Pusteria, sia il pusher.

Conseguenze legali

D.S., già noto alle forze dell’ordine per reati specifici e richiedente asilo politico, è stato accompagnato in Questura. Alla luce delle prove raccolte e della somma di oltre 200 euro in contanti trovata in suo possesso, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Azioni future

Sono in corso gli adempimenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, con il coinvolgimento della Commissione territorialmente competente e dell’Autorità Giudiziaria, per l’emanazione dei provvedimenti di espulsione dei soggetti coinvolti, con accompagnamento alla frontiera o presso un C.P.R.

Controlli intensificati

Come dimostra l’operazione odierna, il Parco Cappuccini è un obiettivo sensibile costantemente presidiato dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile. Nel corso dell’ultimo mese, il Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha organizzato 12 servizi di controllo del territorio interforze, coinvolgendo oltre 100 donne e uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza (che ha fornito anche l’apporto di unità cinofila) e della Polizia Locale di Bolzano.

Risultati delle operazioni

In particolare, proprio nella zona di Parco Cappuccini, oltre all’attività di polizia giudiziaria condotta ieri dalla Squadra Volante, sono state identificate oltre 250 persone con 6 soggetti denunciati, di cui 3 per spaccio di sostanze stupefacenti, due per inottemperanza al foglio di via da Bolzano e una per resistenza e rifiuto di generalità. Inoltre, sono stati segnalati in via amministrativa 3 giovani assuntori di sostanze stupefacenti.

