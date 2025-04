Sciopero Trenitalia lunedì 5 e martedì 6 maggio, stop di 24 ore: i treni garantiti e come chiedere il rimborso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Disagi in vista per chi viaggia in treno a causa di uno sciopero che interesserà anche Trenitalia il 5 e 6 maggio. Martedì 6 maggio i lavoratori di Fsi, Trenitalia, Trenord e Tper si asterranno dal lavoro per 8 ore. Il giorno prima, lunedì 5 maggio, è in programma lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato USB lavoro privato.

Sciopero dei treni il 5 maggio

Nei primi giorni di maggio sono previsti disagi per chi viaggia in treno. Sono due gli scioperi indetti dal personale in due giorni differenti. Lunedì 5 maggio il sindacato USB lavoro privato ha indetto uno sciopero di 24 ore dalle 21:00 del 5 maggio alle 20:59 del 6 maggio.

Inoltre, sempre il 5 maggio è in programma a Napoli uno sciopero del personale delle funicolari ANM, che incrocerà le braccia per 8 ore, dalle 09:00 alle 17:00, su convocazione di UILT-UIL.

Fonte foto: ANSA

Sciopero Trenitalia martedì 6 maggio

Ma la giornata più complicata per i pendolari potrebbe essere quella di martedì 6 maggio. In questo caso a incrociare le braccia saranno, dalle 9 alle 17 (quindi per 8 ore) i lavoratori di Gruppo Fsi, Trenitalia, Trenord e Tper.

L’astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Le fasce di garanzia non sono ancora state rese note, ma solitamente le aziende coinvolte mettono a disposizione treni nelle fasce più frequentate dai pendolari. Lo sciopero è stato indetto principalmente per il mancato rinnovo del contratto nazionale della mobilità, scaduto il 31 dicembre 2023. Le trattative, fanno sapere i sindacati, si sono arenate “a causa di divergenze su aspetti normativi ed economici”.

In particolare, i lavoratori protestano per il mancato adeguamento salariale, il peggioramento delle condizioni di lavoro e il mancato aggiornamento rispetto alle nuove professionalità.

Sciopero Trenitalia, come ottenere il rimborso

I passeggeri di Trenitalia che decidono di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero dei treni possono richiedere il rimborso per gli Intercity e le Frecce fino all’orario di partenza del treno prenotato.

Per le tratte regionali, il rimborso può essere richiesto entro le 24:00 del giorno precedente la partenza. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio alle medesime condizioni di trasporto, compatibilmente con la disponibilità dei posti. La compagnia Italo prevede, in caso di soppressione di un treno, l’indennizzo automatico entro 30 giorni dalla data del viaggio.

Al momento, come detto, non sono ancora state rese note le fasce di garanzia per gli scioperi dei treni in programma il 5 e il 6 maggio, oltre a quello del personale delle funicolari ANM di Napoli.