Scoppia il caso Fiorello, furioso con la Rai prima del ritorno su Radio2: realtà o trovata pubblicitaria?

È mistero sul ritorno di Fiorello su Rai Radio2. Il noto conduttore, infatti, è sparito dalla circolazione pochi giorni prima la data della messa in onda della prima puntata. A irritare Fiorello sarebbero state le fughe di notizie sulla trasmissione, ma secondo alcuni si tratterebbe di una trovata pubblicitaria.

Fiorello su Rai Radio2: cosa sta succedendo

Dopo aver postato l’immagine delle transenne davanti al Foro Italico, dove lo scorso anno conduceva Viva Rai 2, Fiorello è sparito. Il mattatore della Rai sarebbe dovuto tornare in trasmissione domani, 16 maggio, nel giorno del suo 65esimo compleanno.

Ma dopo la fuga di notizie non è arrivato nessun annuncio ufficiale, e ora si teme che la trasmissione possa saltare.

Fiorello durante l’ultima puntata di Viva Radio2!

L’irritazione di Fiorello per la fuga di notizie

A far trapelare le indiscrezioni sul ritorno di Fiorello su Radio 2 sarebbero state fonti interne della Rai. E la cosa non sarebbe piaciuta al conduttore siciliano. Anche se, si vocifera, la sua “sparizione” dai social potrebbe essere semplicemente una trovata per creare hype intorno alla trasmissione.

Sempre secondo i rumors, la trasmissione dovrebbe chiamarsi Radio2 Extra e potrebbe debuttare a sorpresa, con un annuncio a poche ore dalla messa in onda. La trasmissione in onda domani (Fiorello permettendo) potrebbe essere un’anticipazione di un programma dalla durata più lunga da riproporre sul palinsesto del prossimo autunno.

Ma per il momento in Rai sono tutti con il fiato sospeso, in attesa di conoscere la decisione dello showman.

In dubbio anche la presenza di Fabrizio Biggio

L’apprensione dei dirigenti Rai riguarda non solo Fiorello, ma anche la presenza della fidata spalla Fabrizio Biggio.

Il conduttore toscano lo ha accompagnato Fiorello nelle ultime trasmissioni radio, inclusa la fortunata VivaRai2! e ovviamente a viale Mazzini sarebbero ben felici di accogliere nuovamente la coppia.

Per ora, però, si aspetta la decisione di Fiorello: lo showman potrebbe sciogliere i dubbi solo domani e andare in onda, oppure rimandare il ritorno in radio ai prossimi mesi. Nelle prossime ore se ne saprà certamente di più, per la gioia (o lo sconforto) dei fan di Fiorello.