Fiorello indagato per diffamazione dopo la denuncia in Regione Liguria, l'accusa sui party illegali

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel corso di una delle puntate del noto programma radiofonico VivaRai2!, Rosario Fiorello scherzò sull’inchiesta che vide coinvolti alcuni rappresentanti istituzionali della Liguria. “Questa non è una Regione, questa è un rave” affermò ironicamente il comico, il cui tono non è piaciuto però al vicepresidente – risultato estraneo alla vicenda – Alessandro Piana. Querelato, Fiorello è adesso indagato per diffamazione.

La battuta di Fiorello

Per anni al timone della trasmissione mattutina VivaRai2!, Fiorello è solito scherzare sull’attualità, politica compresa.

Durante una puntata del programma, il presentatore siciliano riservò un commento a dir poco pungente sulla Liguria.

Fonte foto: ANSA Fiorello in una puntata di VivaRai2!

Parlò del vicepresidente della Regione, seppur senza mai farne il nome, perché “finito in un’inchiesta con escort e cocaina”.

Fiorello fece dell’ironia sull’arresto dell’allora presidente Giovanni Toti e sulla ricerca di un suo sostituto.

Pungenti le battute del comico sulla questione:

Questa non è una Regione, questa è un rave, d’ora in poi chi vuole andare in Liguria dev’essere maggiorenne, non puoi andare così.

Il comico indagato per diffamazione

Il vicepresidente cui accennò Fiorello era Alessandro Piana che, in seguito, risultò estraneo alla vicenda dei festini di Genova.

Piana, percependo come lesive alla sua reputazione e a quella dell’ente territoriale che rappresenta le parole dello showman, avanzò una querela.

Da quella denuncia è stato aperto un fascicolo di indagine da parte del procuratore capo di Imperia, Alberto Lari.

Rosario Fiorello è indagato per diffamazione, e stavolta non è uno scherzo.

L’inchiesta sulla Regione Liguria

Quella a cui fece riferimento Fiorello fu un’indagine, iniziata nel 2021, che scosse profondamente la Genova bene.

Un’operazione partita dalla scoperta di un giro di droga e prostituzione che aveva base in alcuni appartamenti del capoluogo ligure.

L’indagine portò all’arresto dell’imprenditore Christian Rosolani e dell’architetto Alessandro Cristilli, organizzatori delle serate cui prendevano parte noti professionisti della città.

Il vicepresidente Alessandro Piana fu inizialmente indicato come uno dei partecipanti ai festini.

Si trattò, tuttavia, di un errore di identificazione. Piana non partecipò mai ad alcuna festa e, riconosciuto come estraneo ai fatti, non fu mai indagato.

Così come fu estraneo all’inchiesta che ha visto il governatore Giovanni Toti accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio.