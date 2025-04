Secondo cedolino NoiPA di aprile 2025, al via l’emissione con alcuni arretrati per i dipendenti pubblici

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il secondo cedolino NoiPA verrà erogato con qualche giorno di anticipo. L’emissione urgente è stata sbloccata l’11 aprile e le operazioni, che interessano circa duecentomila dipendenti delle funzioni centrali, sono in corso. Con il secondo cedolino NoiPA verranno corretti alcuni errori e omissioni nei precedenti pagamenti.

Emissione urgente del secondo cedolino NoiPA

L’emissione urgente del secondo cedolino NoiPA del mese di aprile 2025, comunicata con il messaggio numero 45 del 6 aprile, interessa i dipendenti pubblici delle funzioni centrali, a esclusione di quelli delle Agenzie fiscali.

Le operazioni di aggiornamento sono state anticipate a venerdì 11 aprile alle ore 16 e la durata è stata estesa fino a lunedì 14 aprile.

Fonte foto: ANSA

Il ministro della Pubblica Istruzione Paolo Zangrillo

Quando sono previsti i pagamenti per i dipendenti pubblici

L’accredito dei pagamenti è previsto per il 23 aprile. Tuttavia, non tutti i dipendenti saranno idonei per questa emissione, visto che ne sono esclusi coloro che presentano arretrati a debito non recuperati o debiti derivanti da assenze per malattia.

Nella precedente comunicazione NoiPA aveva esortato i responsabili delle segreterie e degli uffici preposti a convalidare i pagamenti. Senza questo passaggio, infatti, non sarà possibile procedere con i conguagli.

Le Emissioni Urgenti sono attivate in circostanze eccezionali per soddisfare esigenze immediate legate alla retribuzione del personale pubblico. Queste emissioni, a differenza di quelle ordinarie o speciali, non seguono una cadenza prestabilita né criteri stringenti di attivazione, ma sono valutate individualmente dal servizio di trattamento economico NoiPA.

Le novità del secondo cedolino NoiPA

Nel mese di aprile 2025 il cedolino NoiPA porterà diverse novità per i dipendenti pubblici coinvolti. Infatti, lo stipendio include arretrati fiscali e aumenti di stipendio temporanei, dovuti principalmente ad alcune indennità, corrisposte in base al CCNL.

Le modifiche principali includono aumenti salariali legati all’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e di amministrazione, oltre a un calendario di emissioni più complesso, con cedolini multipli per i dipendenti pubblici. Tuttavia, notizia che ha provocato l’irritazione dei sindacati, il cedolino NoiPA di aprile non dovrebbe includere l’accredito della nuova riduzione del cuneo fiscale né l’ulteriore bonus previsti dalla Legge di bilancio varata dal governo Meloni.

Questi accrediti, infatti, dovrebbero slittare al mese di giugno.