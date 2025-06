Si riprende col cellulare al Sant'Anna di Como mentre insulta i medici, interviene la polizia: 27enne nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Per dei fatti avvenuti a Como all’Ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia, un giovane di 27 anni è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato per comportamenti violenti nei confronti del personale sanitario.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 9.00, quando i poliziotti del Posto Fisso di Polizia dell’Ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia sono stati allertati dal personale medico del Pronto Soccorso. La segnalazione riguardava la presenza molesta di un giovane di 27 anni di Blevio, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti.

Comportamento aggressivo

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che l’uomo stava ingiuriando un medico in servizio e riprendendo la scena con il proprio smartphone. Alla richiesta di identificazione, il 27enne ha reagito in modo aggressivo, offendendo i due agenti e costringendoli a richiedere l’intervento di una volante di zona.

Denuncia e sanzione

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici di Polizia presenti nell’ospedale e denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato redatto un verbale di contestazione in base alla Legge nr. 113 del 14 agosto 2020, che disciplina le sanzioni amministrative per chi tiene condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale sanitario e sociosanitario.

Possibili ulteriori provvedimenti

La posizione del 27enne verrà successivamente vagliata dai poliziotti della Divisione di Polizia Anticrimine, che potrebbero integrare l’attuale provvedimento con altri provvedimenti amministrativi ritenuti idonei. L’episodio ha sollevato preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario, sempre più spesso vittima di comportamenti aggressivi.

