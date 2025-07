Simone Lunghi attacca ambulante che butta la sigaretta nel Naviglio a Milano: "Se ti rivedo finisci dentro tu"

Il video del rimprovero di Simone Lunghi, attivista, è diventato virale. Nelle immagini, condivise da lui stesso sui social, lo si vede scontrarsi con un uomo, un venditore ambulante, che aveva appena gettato nel Naviglio Grande, a Milano, un mozzicone di sigaretta dopo averla fumata.

Il faccia a faccia tra il fumatore e l’attivista

A fine giugno, l’attivista Simone Lunghi ha pubblicato sul suo account Instagram il video che lo vede rimproverare un fumatore, reo di aver gettato un mozzicone nel Naviglio Grande, a Milano, dopo aver fumato una sigaretta.

“Se ti vedo un’altra volta che la butti qua, finisci dentro tu“.

Lo stesso Lunghi, nel post, racconta l’accaduto: “Naviglio Grande, un giorno qualunque. Io, in piedi sul mio SUP, mi sento un misto tra l’Angelo dei Navigli e un f*********** supereroe. Pagaio in pace tra le bellezze del canale, finché vedo un venditore ambulante lanciare la sua sigaretta in acqua. Mi avvicino. Lui mi guarda. E parte uno dei miei famosi, delicatissimi monologhi socratici da stand up (paddle). Gli dico: ‘Fratello, te lo ho già detto una volta: il Naviglio ti dà da mangiare e tu gli tiri le cicche?’. Lui ride. Io no. Poi aggiungo: ‘Se ti rivedo farlo, giuro che ti ci butto io’. Risata nervosa. Sguardo basso. E infine: ‘Non lo faccio più, promesso‘. Missione compiuta. Morale: pagaiare può anche essere un atto filosofico. E se lo fai in piedi, come diceva Bob Marley: stand up for your rights”.

Il video è tornato d’attualità un mese dopo, a metà luglio, con decine di migliaia tra like e commenti, solo su Instagram.

Quanto ci mette un mozzicone a decomporsi in natura

Lunghi chiude il post dando un dato: “Un filtro di sigaretta impiega dai 5 ai 12 anni per degradarsi in natura: 5-12 anni in cui nel frattempo rilascerà più di 200 sostanze inquinanti e rischierà di essere ingerito da qualche animale, con conseguenze letali”.

Un mozzicone senza filtro, invece, impiega dai 6 ai 12 mesi, perché fatto di sola cellulosa e fibre vegetali di tabacco.

Di fatto, senza filtro, è biodegradabile: il filtro, infatti, è un prodotto chimico sintetico, molto più resistente.

Chi è Simone Lunghi

Simone Lughi è il custode dei canali d’acqua di Milano dal 2016. Soprannominato l’Angelo dei Navigli, da anni estrae dalle acque rifiuti impensabili, dai divani a tre posti ai bidoni dell’immondizia.

Ha fondato l’associazione Angeli dei Navigli, gesto che gli ha permesso di ricevere, nel 2021, l’Ambrogino d’oro, premio concesso dal Comune di Milano per l’impegno civico.

Nel maggio 2023 è stato premiato con la Rosa Camuna, riconoscimento di Regione Lombardia.

Nel marzo 2022 aveva invece fondato l’associazione Angeli del Bello Milano, che si occupa di:

cura del verde per contribuire al mantenimento delle aree pubbliche

per contribuire al mantenimento delle aree pubbliche rimozione dei graffiti vandalici e cura del colore di superfici di manufatti pubblici o di interesse collettivo

vandalici e cura del colore di superfici di manufatti pubblici o di interesse collettivo restauro conservativo di manufatti pubblici di valore storico e artistico

conservativo di manufatti pubblici di valore storico e artistico rimozione di adesivi dai pali segnaletici stradali.