SONDAGGIO - Morte Papa Francesco, lutto nazionale e 25 aprile con manifestazioni "sobrie": sei d'accordo?

La morte di Papa Francesco ha sconvolto il mondo intero lunedì 21 aprile, come un fulmine a ciel sereno. Il giorno prima, nella domenica di Pasqua, Bergoglio aveva incontrato i fedeli a piazza San Pietro e la notizia del decesso del Pontefice ha lasciato tutti stupiti, nonostante le condizioni di salute del Santo Padre non fossero delle migliori.

Una notizia che ha smosso il mondo della politica, nostrana e non solo, che ha ricordato il Papa con messaggi e parole di cordoglio. Gli stessi politici che cercheranno di esserci sabato 26 aprile a Roma, in vista delle esequie di Bergoglio che ha lasciato scritto nel suo testamento indicazioni precise sui funerali sobri.

Sobri come dovranno essere anche tutti gli eventi in vista del 25 aprile, come richiesto dal governo che ha deciso di indire cinque giorni di lutto nazionale. Una scelta e una imposizione che non è piaciuta a gran parte dell’opposizione che ha accusato Meloni e i suoi di voler sfuggire ancora una volta alla festa della Liberazione.

