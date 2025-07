Sospesi tutti i voli all'aeroporto di Catania per l'assenza di condizioni di sicurezza, ostacoli in pista

Voli sospesi all’aeroporto di Catania durante la mattinata di giovedì 3 luglio. Lo ha comunicato la società di gestione dello scalo che ha spiegato che a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea è stata disposta l’interruzione dei voli in partenza e in arrivo almeno fino alle ore 10. La decisione è stata presa per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista.

Sospesi tutti i voli all’aeroporto di Catania

A informare sull’improvvisa sospensione dei voli all’aeroporto Fontanarossa è Sac. La società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso, attraverso una nota, ha dichiarato che sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando disservizi e disagi ai viaggiatori.

Sac scrive che “i passeggeri sono pregati, prima di recarsi allo scalo, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

ANSA Passeggeri in attesa all’aeroporto di Catania-Fontanarossa “Vincenzo Bellini”

Disagi causati da una gru

La testata Live Sicilia riferisce che i disagi sarebbero stati causati da una gru rimasta sollevata nell’area dell’aeroporto.

In particolare, la gru si troverebbe nel vicino cantiere delle ferrovie e, a causa di un guasto, non riuscirebbe ad abbassarsi o a spostarsi. In base agli ultimi aggiornamenti, la rimozione del macchinario sarebbe in corso, ma le operazioni starebbero procedendo piuttosto lentamente.

Dopo la sospensione dei voli e i conseguenti disservizi, alcune persone si sono riversate sui social esternando il proprio malumore.

Malumore sui social: “Siamo isolati, urge un cambiamento”

“Rinchiusi dalle 6 e non sappiamo quando si parte…vergognoso”, ha tuonato sui social una persona colpita dai disagi.

“Chiudere l’aeroporto di Catania a luglio… È giusto farlo per motivi di sicurezza, per carità, ma, Cristo, è l’unico modo per raggiungere velocemente un’altra regione! Siamo praticamente isolati, urge un cambiamento”, scrive una utente su X.

“Ostacoli sulla pista… ma che è a Cristoforo Colombo?”, il commento ironico di un altro internauta.