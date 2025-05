Stalker arrestato a L’Aquila, perseguitava la ex dopo una condanna e l’evasione dai domiciliari

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per stalking il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a L’Aquila. Lo scorso 16 maggio, un uomo è stato arrestato per aver perseguitato una giovane studentessa, nonostante una precedente condanna per lo stesso reato.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della 2^ Sezione della locale Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di L’Aquila. L’arresto è avvenuto a seguito delle indagini coordinate dalla Procura di L’Aquila, che hanno portato all’arresto dello stalker 29enne.

Comportamenti persecutori

Le indagini hanno rivelato che l’uomo, già tra giugno e ottobre 2024, aveva perseguitato la ex fidanzata dopo la fine della loro relazione. Nonostante le misure cautelari, tra cui il carcere, l’uomo aveva continuato a perseguitarla, evadendo persino dagli arresti domiciliari.

Recidiva e nuove accuse

Nonostante la condanna per stalking e la fine delle misure cautelari, dall’inizio di maggio l’uomo ha ripreso a perseguitare la ex con pedinamenti e appostamenti sotto casa. Questi comportamenti hanno costretto la giovane a cambiare le sue abitudini di vita per paura e ansia.

Violazione delle pene accessorie

All’uomo viene contestato anche il reato di violazione aggravata di pene accessorie, poiché ha ignorato le prescrizioni della sentenza di condanna che gli vietavano di avvicinarsi alla ex fidanzata. L’Aquila, 21 maggio 2025.

