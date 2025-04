Supermercati aperti 1 maggio in Italia, la lista e gli orari per fare la spesa da Nord a Sud

Caccia al supermercato aperto per la Festa dei lavoratori. Anche il primo maggio non mancheranno gli organizzatori di grigliate dell’ultimo minuto o gli italiani che hanno scoperto un alimento mancante dalla propria dispensa, che sia per il pranzo a sacco fuori porta o a casa. Nonostante il rosso in calendario, diverse catene della grande distribuzione hanno deciso di mantenere aperti alcune sedi, anche se con orari ridotti e speciali.

Supermercati aperti il 1° maggio

Come per ogni festività anche nella giornata dell’1 maggio ci saranno maggiori possibilità di trovare più saracinesche alzate nelle grandi città e negli iper e supermercati, rispetto ai punti vendita più piccoli, ma con differenze che possono variare da comune a comune.

Ogni marchio stabilisce una politica diversa e, in generale, per verificare se un supermercato è aperto durante la Festa dei lavoratori è sempre consigliato collegarsi al sito della catena di riferimento e controllare orari di apertura e chiusura.

Fonte foto: ANSA

Gli orari da Aldi a Carrefour

La multinazionale tedesca Aldi ha comunicato i punti vendita chiusi, mentre gli altri rimarranno aperti con orari festivi. “Il 1° maggio – si legge in una nota – rimarranno chiusi i seguenti punti vendita: Nichelino, Vigevano c.so Novara, Bagnolo Mella, Marcon, Schio, Mestre via Don Peron, Cittadella, Ferrara via Eridano, Sottomarina di Chioggia, Treviso, Curtatone, Bologna p.za da Verrazzano, Lonato del Garda, Vicenza v.le Mazzini, Brescia via XX Settembre, Belluno, Sassuolo, Rimini via Circonvallazione, San Stino di Livenza, Castiglione delle Stiviere”.

Orari variabili anche per i supermercati Bennet, ma la maggior parte saranno aperti. Saracinesche alzate anche per i negozi Carrefour, con apertura indicativamente nelle fasce 9-21, 6.30-22, 8-21, 7.30-21, a seconda delle sedi.

Gli orari da Conad a Lidl, chiusi Coop ed Esselunga

Per la Festa dei lavoratori Conad ha deciso di lasciare la decisione ai singoli punti vendita, ma è probabile che molti supermercati adottino l’apertura limitata 8.30-13.30.

Resteranno chiusi invece tutti supermercati Coop, Ipercoop e Iperal, come scelta dell’azienda di concedere il giorno di festa a tutti i propri dipendenti. Stessa scelta presa da Esselunga, con l’azienda che ha sottolineato la volontà di rispettare il significato della ricorrenza, offrendo ai propri dipendenti l’opportunità di trascorrere la giornata in famiglia e sottolineando l’importanza del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

Per quanto riguarda Lidl, ogni punto vendita potrebbe presentare variazioni di orari a seconda della località. Aperture con orari variabili e in buona parte dei casi ridotti nei diversi comuni anche per le altre catene, come Famila, Md e Pam Panorama. Anche in questo caso è sufficiente consultare il sito per capire quali supermercati siano aperti e con quali orari.