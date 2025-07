Taglio vitalizi, Ilona Staller vuole 10 milioni di euro di risarcimento dalla Camera per darli in beneficenza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per il taglio dei vitalizi ai parlamentari, Ilona Staller, famosa con il nome d’arte di Cicciolina, è pronta a chiedere alla Camera dei Deputati un risarcimento da 10 milioni di euro, da devolvere in beneficenza. Ilona Staller è stata deputata tra il 1987 e il 1992, dopo l’elezione nelle liste del partito Radicale.

La richiesta di Ilona Staller contro il taglio dei vitalizi

Ilona Staller ha intenzione di chiedere alla Camera dei Deputati un maxi risarcimento quantificato in 10 milioni di euro contro il taglio dei vitalizi ai parlamentari. A tal proposito La Repubblica ha riportato le parole della stessa Ilona Staller, che ha detto: “Si tratta di una questione delicata, preferisco che a rappresentarla sia il mio avvocato”.

Il suo legale di fiducia Luca Di Carlo ha precisato che l’ex deputata chiede “alla Camera e ai responsabili del taglio dei vitalizi 10 milioni di euro di risarcimento dei danni, per violazione della tutela dell’affidamento”. Tali somme, ha poi sottolineato l’avvocato di Ilona Staller, “verranno devolute in beneficenza agli ospedali”. Sempre, ovviamente, che il risarcimento le sia effettivamente riconosciuto.

Ilona Staller, in una foto che risale allo scorso marzo. Cicciolina è stata deputata alla Camera tra il 1987 e il 1992, dopo l’elezione col partito Radicale di Marco Pannella.

L’esperienza di Ilona Staller da deputata alla Camera con i Radicali

Ilona Staller è stata deputata alla Camera dal 1987 al 1992, in seguito all’incontro con Marco Pannella e all’elezione nelle liste del partito Radicale.

Cicciolina arrivò seconda soltanto al leader dei Radicali, con 20 mila voti di preferenza.

Il taglio dei vitalizi e le proteste degli ex parlamentari

È stata fissata per la mattinata di giovedì 10 luglio la riunione in camera di consiglio dei deputati che compongono il Collegio d’appello a Montecitorio per pronunciarsi sulla pioggia di ricorsi che si è abbattuta in merito al taglio dei vitalizi dei parlamentari.

Gli ex parlamentari – circa 1000, tra cui proprio Ilona Staller – chiedono di rivedere la delibera del 2018 sugli assegni.

La sentenza del collegio potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana. A presiedere l’organismo, che rappresenta il tribunale di secondo grado interno alla Camera, è la deputata Ylenia Lucaselli, di Fratelli d’Italia.