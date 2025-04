Tania Bellinetti morta a Bologna dopo un volo dal balcone: il compagno indagato per istigazione al suicidio

Un testimone lo scagiona: nel momento in cui Tania Bellinetti è precipitata dal balcone del suo appartamento a Bologna, morendo sul colpo, il compagno non era in casa. L’uomo, tuttavia, risulta indagato per istigazione al suicidio e non sarebbe reperibile. I dettagli della misteriosa morte della 48enne sono ancora in ordine sparso sul tavolo degli inquirenti.

Indagato il compagno di Tania Bellinetti

Sabato 12 aprile presso il registro degli indagati della Procura di Bologna è stato messo nero su bianco il nome del compagno di Tania Bellinetti, la 48enne morta il giorno 8 dopo essere precipitata dal balcone del terzo piano di via Tolstoj 4, dove si trovava il suo appartamento.

Il compagno, un 36enne di nazionalità tunisina, è indagato per istigazione al suicidio e risulta ancora irreperibile. Lo riporta Adnkronos. Gli inquirenti lo cercano dal primo giorno per capire cosa sia successo prima che Tania Bellinetti cadesse nel vuoto per trovare la morte.

Fonte foto: ANSA La palazzina di via Tolstoj 4, a Bologna, dalla quale Tania Bellinetti è precipitata dal terzo piano. Il compagno è indagato per istigazione al suicidio ma risulta irreperibile

Secondo le indagini degli uomini della Squadra Mobile coordinata dal pm Marco Forte il giorno in cui è morta Tania Bellinetti il compagno era in casa con lei, ma i due non erano conviventi.

Tuttavia, un testimone esclude la presenza dell’uomo nell’abitazione nel momento in cui la 48enne è precipitata dal balcone. Lunedì 14 aprile sarà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo della 48enne per verificare la presenza di fratture non attribuibili alla caduta. Dall’ispezione cadaverica, in ogni caso, non sono state evidenziate lesioni né segni di percosse.

Il 36enne non era in casa nel momento della caduta

Come riporta Repubblica gli inquirenti hanno ascoltato le due vicine che l’8 aprile, tra le 18:20 e le 18:27, hanno dato l’allarme dopo aver sentito il tonfo e aver notato il cadavere di Tania Bellinetti sull’asfalto.

Altri residenti hanno riferito che quel giorno il compagno si trovava nell’abitazione della 48enne, ma uno dei testimoni ha raccontato di averlo visto lasciare l’appartamento venti minuti prima della caduta della donna. Tutte queste dichiarazioni sono oggetto di verifica.

Le indagini

Come specifica Repubblica l’apertura delle indagini a carico del 36enne consentono agli inquirenti di procedere in due direzioni: la prima è quella dell’autopsia per la quale, ripetiamo, verrà nominato il perito lunedì 14 aprile.

La seconda consente gli esami sul cellulare della donna: in questo modo chi indaga potrà accedere alle conversazioni precedenti il tragico epilogo della vicenda, specialmente le chat tra la 48enne e il compagno. Gli inquirenti passeranno al setaccio anche le videocamere di sorveglianza della zona per capire se hanno immortalato gli spostamenti dell’indagato.

La morte di Tania Bellinetti

Tra le 18:20 e le 18:27 Tania Bellinetti, 48 anni, è precipitata dal terzo piano di una palazzina di via Tolstoj 4 a Bologna, nel quartiere Barca. L’allarme è stato dato da due vicine.

Dopo la morte della donna il compagno si è reso irreperibile. Sul loro passato è emerso un precedente per maltrattamenti ai danni della donna che aveva denunciato l’uomo almeno due volte. Per questi reati il 36enne era stato indagato, processato e condannato a due anni nel 2018. Nel 2024 era stato denunciato nuovamente: dal mese di dicembre era ricercato per due provvedimenti a suo carico – una custodia cautelare e un ammonimento – ma i poliziotti che si recavano in casa della compagna non lo avrebbero mai trovato.