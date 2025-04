Terremoto a Istanbul di magnitudo 6.2 con epicentro nel Mar di Marmara, paura in città: la situazione

Violenta scossa di terremoto in Turchia. La terra ha tremato anche a Istanbul, come riferisce l’agenzia di stampa ufficiale turca Anadolu. Il sisma è stato di magnitudo 6.2 ed è stato registrato a 9 chilometri di profondità nel Mar di Marmara, nella zona della municipalità di Silivri, a circa 7 chilometri a ovest della metropoli sul Bosforo. Al momento non si hanno notizie in merito a eventuali feriti e danni ai palazzi. Le autorità stanno monitorando la situazione.

Turchia, terremoto a Istanbul di magnitudo 6.2. Erdogan: “Seguiamo sviluppi”

“Stiamo seguendo gli sviluppi. Rivolgo i migliori auguri alle persone colpite dal terremoto”, ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya ha scritto un tweet su ‘X’ spiegando che ”un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato a Silivri, sul Mar di Marmara, a Istanbul”.

Fonte foto: ANSA Le aree in cui la terra ha tremato

Oltre alla scossa più forte di magnitudo 6.2, ci sono stati altri fenomeni sismici di minore intensità.

Yerlikaya ha aggiunto che le scosse sono state ”avvertite anche nelle province limitrofe” e ”in relazione al sisma l’Afad e tutti i team delle nostre istituzioni competenti hanno avviato le indagini sul campo” per la verifica dei danni e di eventuali vittime.

”Porgo i miei migliori auguri ai nostri cittadini colpiti dal terremoto. Che Dio protegga il nostro Paese e la nostra nazione dai disastri”, ha concluso il ministro.

Istanbul, in totale sei scosse sismiche

L’Afad, l’Agenzia turca per la gestione delle calamità naturali e delle emergenze, ha fatto sapere che sono state registrate sei scosse sismiche. Le ultime tre sono state avvertite nel distretto di Buyukcekmece a Istanbul.

La più forte, avvenuta alle 11.49 ora italiana, è stata caratterizzata da una magnitudo di 6.2. La seconda per intensità, verificatasi due minuti dopo, ha avuto una magnitudo di 4.4 mentre la terza, di magnitudo 4.9, è stata avvertita alle 12.02.

Il ministro dell’Ambiente segue da vicino le indagini

Dopo che la terra ha tremato, il ministro dell’Ambiente, dell’Urbanizzazione e del Cambiamento Climatico Kurum si è immediatamente diretto a Istanbul per seguire da vicino le indagini sul campo.

A febbraio 2023 il sud-est della Turchia fu colpito da un sisma devastante di magnitudo 7.8. Si contarono centinaia di morti e feriti.