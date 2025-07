Tifosi del Catania coinvolti in un incidente in pullman, feriti gravi nel viaggio verso il ritiro di Norcia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Incidente all’altezza di Salerno per un pulmino con a bordo un gruppo di tifosi del Catania. I supporter appartenenti alla Curva Sud erano in viaggio per raggiungere Norcia, in Umbria, sede del ritiro della squadra. Nove sarebbero i feriti, due ricoverati in prognosi riservata all’Ospedale di Polla.

La ricostruzione dell’incidente

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono in corso.

Secondo quanto riferisce il Corriere del Cilento il sinistro stradale sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il territorio di Polla.

Stando ad una primissima ricostruzione, riportata dal sito locale, l’incidente in cui sono rimasti feriti 9 tifosi del Catania diretti a Norcia potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno del conducente.

Questa dinamica avrebbe portato il mezzo a finire fuori strada.

I soccorsi sarebbero avvenuti in un tratto di autostrada molto trafficato in questo periodo per le ferie estive perché tratta fondamentale per raggiungere il Cilento, Basilicata e Calabria.

Incidente per nove tifosi del Catania, come stanno i feriti

Due sostenitori del Catania che erano a bordo del mezzo verserebbero in condizioni critiche.

Uno sarebbe stato ricoverato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla con una diagnosi di politrauma e resta sotto osservazione con prognosi riservata.

L’altro, cosciente con trauma cranico secondo quanto riporta La Repubblica, dopo un primo intervento dei sanitari, sarebbe stato trasferito per motivi logistici in un ospedale a Vallo della Lucania.

Entrambi i tifosi della Curva Sud risultano essere in prognosi riservata.

I supporter che viaggiavano sul pulmino diretto in Umbria avrebbero riportato traumi, contusioni e ferite non gravi.

Il Catania valuta iniziative

La squadra del Catania milita in Serie C e attualmente si trova in ritiro a Norcia per prepararsi alla prossima stagione calcistica.

La società appresa la notizia dei tifosi feriti, in collaborazione con la questura di Perugia, sta valutando la possibilità di modificare il calendario di eventi del periodo di preparazione, in particolare quelli organizzati per i sostenitori presenti nel comune umbro per dare carica alla squadra.

Sono in programma, infatti, oltre agli allenamenti a porte aperte, un’amichevole con una formazione locale e la presentazione pubblica del Catania in piazza.