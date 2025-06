Tifoso tira uno schiaffo a uno steward durante Salernitana - Sampdoria, tensione già a inizio partita

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alta tensione durante la partita tra Salernitana e Sampdoria, gara di ritorno dei playout di Serie B, sospesa a metà secondo tempo sul risultato di 0-2 per le intemperanze dei tifosi granata. Sarà 0-3 a tavolino e la Salernitana retrocederà in Serie C. Durante i momenti concitati, un tifoso ha anche tirato uno schiaffo a uno steward in servizio allo stadio Arechi di Salerno.

Il tifoso e lo schiaffo allo steward durante Salernitana – Sampdoria

Lo schiaffo del tifoso allo steward è stato immortalato in un video registrato con un telefono da un altro spettatore presente allo stadio Arechi di Salerno per assistere a Salernitana-Sampdoria. Nelle immagini, che stanno facendo il giro del web, si vede un tifoso che dagli spalti, a volto scoperto, si avvicina al campo da gioco, dà uno schiaffo allo steward e si dilegua.

Nella didascalia di un post pubblicato dalla pagina Casual People2011 si legge: “Dopo la prima sospensione del match tra Salernitana e Sampdoria, c’è stata una ‘piccola’ invasione di campo dal settore Distinti, lato Curva Sud. Un tifoso granata, a volto scoperto, ha colpito con uno schiaffo uno steward”.

Fonte foto: IPA

La partita Salernitana – Sampdoria è stata sospesa dall’arbitro a causa delle intemperanze dei tifosi padroni di casa. La squadra granata retrocederà in Serie C.

La polemica tra steward e tifosi della Salernitana a inizio match

Già nei minuti precedenti il fischio d’inizio di Salernitana – Sampdoria si era registrata tensione tra gli steward e i tifosi granata.

Come riferito da LiraTv e riportato da SalernoNotizie, qualcuno avrebbe avuto un acceso battibecco con un gruppo di steward dopo che sui social sarebbero circolati post di scherno nei confronti della Salernitana e di Salerno, attribuiti proprio a uno o più vigilanti in servizio.

Le precedenti tensioni tra tifosi e steward a Salerno

Nel 2018, a ottobre, era stato comminato un Daspo a uno steward in seguito a un video girato all’interno dello stadio Arechi di Salerno nel quale il ragazzo, di origini napoletane, insultava l’impianto e la Salernitana.

Lo scorso gennaio, sui social network, era spuntata una nuova segnalazione su un altro post di sfottò contro Salerno e la Salernitana pubblicati da uno steward in servizio all’Arechi.