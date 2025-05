Timothy Dolan dietro l'elezione di Prevost, chi è il cardinale americano vicino a Donald Trump

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dietro l’elezione di Robert Francis Prevost a nuovo Papa ci sarebbe la “regia” di Timothy Dolan, cardinale americano ritenuto vicino al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Dolan, infatti, avrebbe puntato da subito su Prevost, indirizzando in suo favore le preferenze degli altri elettori che, col passare delle ore, si sarebbero convinti a votare per colui che ha poi scelto il nome di Leone XIV.

Il ruolo di Timothy Dolan nell’elezione di Prevost

Si rincorrono le ricostruzioni su quanto avvenuto in Conclave prima dell’elezione di Robert Francis Prevost a nuovo Papa. Stando a quanto riportato da Il Giornale, dietro alla scelta del cardinale americano ci sarebbe la regia di un altro cardinale, suo connazionale: Timothy Dolan.

Dolan, arcivescovo di New York, considerato molto vicino al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, avrebbe agito da “kingmaker” durante il Conclave, puntando subito su Prevost e riuscendo a calamitare gli elettori del Nord America e del Sud America, di più quelli di lingua inglese, o meglio quelli legati al Commonwealth, dal Sudafrica all’India e alle Isole Tonga.

Fonte foto: Getty Images

Timothy Dolan alla Cerimonia d’Inaugurazione di Donald Trump.

Chi è Timothy Dolan

Timothy Dolan, arcivescovo di New York, era stato indicato dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump come suo “favorito” al Conclave per il nuovo Papa. Trump, nei giorni scorsi, aveva detto: “Abbiamo un ottimo cardinale che arriva da un posto chiamato New York, vediamo cosa succede”.

Il legame tra Dolan e Trump è di lunga data: nel 2020 il cardinale americano aveva dichiarato che Trump era il “miglior presidente” per la Chiesa Cattolica. Lo scorso 20 gennaio, il cardinale Timothy Dolan ha presenziato (e parlato) alla Cerimonia d’Inaugurazione del secondo mandato di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti d’America.

In occasione del Conclave, proprio Dolan ha però criticato Trump, bollando come “brutta figura” il fotomontaggio del presidente Usa nelle vesti di Papa.

I rapporti tra Prevost e Trump

I rapporti tra Prevost e Trump non appaiono così solidi come quelli tra il presidente Usa e Timothy Dolan.

Quando era cardinale, l’attuale Papa Leone XIV ha criticato in diverse occasioni l’amministrazione USA guidata da Donald Trump e le dichiarazioni del vicepresidente JD Vance. Nello specifico, Robert Francis Prevost ha criticato alcune posizioni non proprio cristiane dell’amministrazione trumpiana e la politica sui migranti.

A febbraio, per esempio, Prevost ha criticato JD Vance condividendo un editoriale del National Catholic Reporter (Ncr) critico nei confronti di alcune dichiarazioni del vice di Trump. Nel post si legge: “JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri”. La frase fa riferimento alla dichiarazione di Vance secondo cui esisterebbe “un concetto cristiano secondo cui si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si amano i propri concittadini e, infine, si dà priorità al resto del mondo”.

Anche l’ultimo post pubblicato su X da Prevost, in data 15 aprile, contiene al suo interno una critica alla politica di espulsione dei migranti di Trump.