Donald Trump attaccato dall'arcivescovo Dolan dal Conclave per la foto da Papa: "Brutta figura"

Negli ultimi giorni Donald Trump è scatenato sui social e, riguardo al nuovo pontefice, ha postato un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che lo mostra in abiti papali. In un’intervista ha anche ammesso che gli piacerebbe “diventare Papa“. Il post non è piaciuto all’arcivescovo di New York Timothy Dolan che dal Conclave ha commentato: “Brutta figura”.

Timothy Dolan contro Donald Trump

Domenica 4 maggio sui profili social di Donald Trump e della Casa Bianca è comparsa un’immagine in cui si vede il presidente degli Stati Uniti vestito con una mitra bianca ricamata.

Il post non è piaciuto a molti cattolici tra cui anche il cardinale per cui fa il tifo il tycoon, l’arcivescovo di New York Timothy Dolan.

Fonte foto: ANSA

Timothy Dolan

Attualmente a Roma per prendere parte alle votazioni per l’elezione del successore di Bergoglio e tra i papabili possibili nuovi pontefici, Dolan ha commentato l’immagine di Donald Trump in abiti papali dicendo: “as the italians say, it was brutta figura”, come dicono gli italiani, è stata una brutta figura.

L’alto prelato si è poi augurato che Trump non avesse nulla a che fare con la pubblicazione dell’immagine.

Le scuse di Donald Trump

Il post “papale” di Donald Trump ha generato numerose reazioni negative che hanno portato il presidente degli Stati Uniti a giustificarsi dicendo di non essere stato lui né chi gestisce i suoi social network a produrre l’immagine, ma di averla semplicemente trovata online e poi ripubblicata.

Non ha confermato e neanche smentito di aver avuto un ruolo nella decisione di metterla sui propri profili social.

Ha poi aggiunto che in realtà i cattolici avrebbero apprezzato l’immagine e a offendersi sarebbero stati solo i giornalisti che lo criticano, ovvero quelli che lui chiama “fake news media” e coloro dotati di scarsa ironia.

In realtà, secondo i criteri cattolici può essere nominato Papa qualsiasi uomo battezzato e celibe, anche laico, purché cattolico. Secondo queste regole quindi Donald Trump è comunque escluso poiché sposato e non cattolico.