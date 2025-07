Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti per tentato omicidio il bilancio di una maxi-operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino, dove lo scorso 28 maggio una violenta rissa tra due gruppi rivali ha sconvolto la zona di corso Giulio Cesare. Gli indagati, tutti cittadini peruviani, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica. L’episodio, che ha portato anche al ferimento di due persone, sarebbe nato da una lite per il recupero di un cellulare smarrito in discoteca.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 28 maggio gli agenti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia sono intervenuti tempestivamente in corso Giulio Cesare, dove era stata segnalata una rissa particolarmente violenta. Sul posto, gli operatori hanno trovato numerose persone coinvolte in uno scontro tra due fazioni, armate di mazze, catene e armi bianche. Nel corso dell’alterco, due soggetti sono rimasti gravemente feriti da colpi di arma da taglio.

L’arresto e le misure cautelari

Le prime indagini hanno permesso agli investigatori di identificare e arrestare per rissa undici persone, per le quali è stata subito disposta la custodia cautelare in carcere. Altri tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. L’episodio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato innescato da una disputa avvenuta alcuni giorni prima in una discoteca, dove uno dei partecipanti aveva perso il proprio cellulare. Il tentativo di recuperare il telefono avrebbe fatto degenerare la situazione fino allo scontro violento in strada.

La ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei responsabili

Grazie all’analisi di alcuni filmati e a ulteriori approfondimenti investigativi, la Polizia è riuscita a individuare i presunti autori materiali del ferimento delle due vittime. Si tratta di quattro cittadini peruviani, di età compresa tra 22 e 45 anni, appartenenti a due gruppi contrapposti: tre di loro facevano parte di una delle fazioni, mentre il quarto era schierato con il gruppo rivale. Nei loro confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Il contesto: una lite nata in discoteca

Secondo quanto emerso dalle indagini, la rissa sarebbe stata la conseguenza di un precedente episodio avvenuto in una discoteca di Torino. Qui, alcuni giorni prima, uno dei protagonisti aveva smarrito il proprio cellulare. Il tentativo di recuperare il dispositivo avrebbe portato a tensioni tra i due gruppi, culminate poi nella violenta aggressione in corso Giulio Cesare. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti anche grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le indagini ancora in corso

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come sottolineato dalla Procura, nei confronti degli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Gli inquirenti stanno continuando a lavorare per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, già teatro in passato di episodi di violenza e criminalità.

