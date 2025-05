Traffico di migranti sulla rotta balcanica, cellula pakistana arrestata a Trieste: come agiva, le immagini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette persone di nazionalità pakistana sono state arrestate a Trieste con l’accusa di far parte di un gruppo criminale specializzato nell’immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica. L’operazione, denominata “Dangerous Route”, è stata condotta con la collaborazione delle Polizie Slovena, Croata e Bosniaca, attraverso gli uffici degli Esperti per la sicurezza di Lubiana e Zagabria.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli arrestati devono rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, rapina, tentata estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni aggravate. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di Trieste al termine delle indagini, avviate nel febbraio 2024 a seguito della denuncia di un migrante irregolare indiano giunto in Italia attraverso i confini di Bosnia, Croazia e Slovenia.

Il sequestro e le violenze

L’uomo e un suo connazionale, dopo essere entrati nel nostro Paese, sono stati condotti da un passeur dell’organizzazione in un’abitazione dove, due cittadini pakistani con regolare permesso di soggiorno, li hanno trattenuti con la forza, sequestrandoli per due giorni. Durante la prigionia, i due cittadini indiani hanno subito violenze fisiche e psichiche, documentate dai loro aguzzini tramite filmati. Questi video sono stati poi inviati ai familiari delle vittime in India, con una richiesta di riscatto di 2mila euro per la loro liberazione.

Indagini e arresti

Attraverso l’indagine è stato accertato che il pagamento del riscatto è avvenuto attraverso il circuito di money transfer, con diversi passaggi di denaro transitati in vari Stati (Pakistan-Francia-Italia). Il beneficiario finale delle somme è risultato essere un cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno e residente a Trieste.

Collaborazione internazionale

L’attività investigativa si è avvalsa di numerosi servizi sul territorio, attività tecniche (intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e videoriprese) e del monitoraggio dei profili social degli indagati. Gli approfondimenti, condotti anche grazie alla collaborazione informativa con la Polizia slovena e croata, hanno permesso di delineare con maggiore chiarezza l’organizzazione criminale, le sue attività illecite e i reati contestati.

Il percorso dei migranti

I migranti di varia etnia (pakistana, nepalese, afghana, indiana) venivano trasferiti dai campi profughi della Bosnia, con particolare riguardo a quello della città di Bhiac verso l’Italia, attraverso i sentieri boschivi di Croazia e Slovenia con destinazione Trieste. A Zagabria, i clandestini venivano sistemati in diversi appartamenti gestiti da persone compiacenti in attesa del successivo trasporto verso la Slovenia. Qui, non appena oltrepassato il confine, i migranti venivano istruiti su come farsi rintracciare dalla Polizia per essere poi accompagnati presso i centri profughi nella provincia di Lubiana, dove trovavano altri appartenenti dell’organizzazione criminale il cui compito era di portarli in Italia.

Mandati di arresto europeo

Due degli indagati sono stati localizzati in territorio estero e per entrambi è stato richiesto un Mandato di arresto europeo. Uno di questi, ritenuto il terminale sloveno dell’organizzazione criminale, è stato arrestato dalla Polizia criminale di Capodistria all’interno del campo profughi Sloveno di Logatec. L’altro indagato, ritenuto il passeur che instrada i clandestini dal campo profughi di Bihac (Bosnia) al confine croato-sloveno, è attualmente ricercato dalle Polizie croata e bosniaca.

Arresti a Trieste

I restanti indagati sono stati rintracciati e arrestati a Trieste. Durante le perquisizioni domiciliari, nell’abitazione di uno dei destinatari dei provvedimenti, è stato arrestato un cittadino pakistano di circa 30 anni trovato in possesso di marijuana e cocaina. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto diversi passamontagna, un tirapugni e coltelli.

