Tragedia a Portofino, in provincia di Genova, nella tarda mattinata di oggi. Un sub di 46 anni, originario di

Un uomo di 46 anni è morto durante un’immersione al largo della località Tigullio a Portofino, in provincia di Genova. Il sub era in compagnia di un gruppo di amici quando sarebbe stato colto da un malore. Inutile l’intervento dei soccorsi a riva, impossibile rianimarlo.

Nella mattinata del 17 giugno un uomo di 46 anni, originario di Massa, è morto mentre si stava immergendo nelle acque antistanti a Punta Vessinaro, nell’area marina protetta di Portofino, vicino alla celebre località Tigullio.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’uomo era in compagnia di un gruppo di amici quando avrebbe cominciato a mostrare i sintomi di un malore, facilmente intuibili anche dai compagni di immersione.

I sub sono quindi riemersi, cercando di rispettare le regole per evitare embolie, e hanno caricato il 46enne sull’imbarcazione che dava loro supporto durante l’immersione per poi dirigersi verso riva.

Il tentativo di soccorso

La barca è arrivata al molo Umberto I di Portofino, dove erano già arrivati i soccorritori con un’ambulanza del 118. A bordo c’erano sia i volontari del pronto soccorso di Rapallo, sia il personale medico.

Dall’ospedale di Albenga si è anche alzato in volo l’elicottero “Grifo”, ma prima che potesse arrivare sul posto e trasportare in ospedale l’uomo, è arrivata la comunicazione del decesso del sub.

L’intervento dei soccorritori, per quanto pronto, è stato infatti inutile. Nessuno dei tentativi di rianimarlo è andato a buon fine e il 46enne è stato dichiarato deceduto ancora prima di arrivare in ospedale.

Le cause del decesso

La salma del sub è stata portata all’istituto di medicina legale di Genova, e rimane a disposizione della procura nel caso in cui le autorità vogliano aprire un’indagine su quanto accaduto.

Al molo Umberto I di Portofino sono arrivati anche gli uomini della guardia costiera di Santa Margherita Ligure, che ha sequestrato l’attrezzatura dei sub e ha avviato le indagini.

Le cause che hanno portato alla morte del 46enne sono ancora ignote, ma l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un’embolia. Non si esclude però anche il malfunzionamento di una delle apparecchiature sequestrate.