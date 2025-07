Traghetto affonda a Bali in Indonesia a causa del maltempo, morti e dispersi: bilancio tragico

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un traghetto con a bordo 65 persone è affondato nei pressi dell’isola di Bali, in Indonesia. Tragico il bilancio provvisorio: 4 morti, 38 dispersi e 23 sopravvissuti. L’imbarcazione KMP Tunu Pratama Jaya si è inabissata a causa del maltempo circa mezz’ora dopo essere salpata dal porto di Ketapang, a Giava Orientale. Sono in corso le ricerche dei dispersi.

Indonesia, affonda traghetto a Bali: morti, dispersi e sopravvissuti

Dalle prime ricostruzioni, a bordo dell’imbarcazione al momento del naufragio c’erano 65 persone: 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Inoltre sul mezzo nautico erano stati imbarcati 22 veicoli, tra cui 14 camion.

Si sta anche cercando di accertare se il numero dei passeggeri registrati sia effettivamente quello delle persone a bordo in quanto è piuttosto comune che in Indonesia i reali viaggiatori su un traghetto siano di più di quelli comunicati ufficialmente. Quindi non è da escludere che le persone coinvolte nel disastro siano più di quelle di cui si ha notizia.

ANSA Un’immagine dei soccorsi impegnati nelle ricerche dei sopravvissuti

Il traghetto era partito nella tarda serata di mercoledì 2 luglio da Giava ed è affondato nei pressi di Bali probabilmente per via del forte maltempo.

Il mezzo avrebbe dovuto attraversare per circa 50 chilometri lo Stretto di Bali, un viaggio che solitamente dura un’ora, ma a circa 30 minuti dalla partenza è affondato.

Le autorità locali stanno ancora indagando sulle cause dell’affondamento.

Soccorsi difficili tra onde alte due metri e venti forti

La difficile situazione meteorologica ha anche reso difficoltosi i soccorsi. Chi è intervenuto subito dopo il disastro ha dovuto affrontare onde alte oltre due metri, forti venti e correnti.

Dopo la notizia della tragedia relativa al naufragio, nove imbarcazioni si sono messe alla ricerca dei dispersi operando di notte nonostante il mare fosse agitato.

Sopravvissuti trovati privi di sensi

Molti dei sopravvissuti sono stati trovati privi di sensi dopo aver vagato per ore in acque agitate. Lo ha riferito il capo della polizia di Banyuwangi, Rama Samtama Putra.

Il traghetto che va da Giava a Bali è spesso utilizzato da persone che viaggiano tra le due isole in auto: al momento non si sa se a bordo ci fossero turisti stranieri.