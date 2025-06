Tre dispersi in barca nel mare del Golfo di Taranto, uno ha il diabete: ricerca urgente, allarme dei familiari

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora nessuna traccia a Taranto di tre uomini, tutti di età tra i 60 e i 70 anni, dispersi in mare dal pomeriggio di domenica 29 giugno. I tre erano usciti in barca per una battuta di pesca sportiva ma sarebbero dovuti tornare a casa per pranzo: uno dei tre è diabetico e quindi era atteso per l’iniezione di insulina. I familiari hanno lanciato l’allarme e sono scattate le operazioni di ricerca.

Tre dispersi in mare a Taranto

Sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso le ricerche nel Golfo di Taranto di tre uomini che risultano dispersi in mare dal pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno.

Si tratta di tre uomini di Taranto, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni. Lo riporta Ansa.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Le ricerche dei dispersi nel golfo di Taranto

Secondo quanto dichiarato dalle famiglie, sono persone che hanno dimestichezza con il mare e che erano solite uscire in mare per pescare nei pressi dell’isola di San Pietro.

Domenica però il mare era in condizioni difficili a causa del vento, tanto che la Capitaneria di Porto ha ricevuto molte richieste di soccorso e di intervento.

Erano usciti in barca, uno ha il diabete

I tre amici erano usciti in mare domenica mattina a bordo di un’imbarcazione semicabinata di circa sette metri per una battuta di pesca sportiva.

Il loro rientro era previsto per pranzo, uno dei tre in particolare ha il diabete e sarebbe dovuto rientrare a casa per l’iniezione di insulina.

Ansa riferisce che i contatti con i familiari si sono interrotti verso le 14: non vedendoli rientrare hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche nel Golfo di Taranto

Le ricerche sono scattate verso le 17.30, quando è arrivata la segnalazione alla Capitaneria di Porto di Taranto.

Alle operazioni di ricerca partecipano motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza ed elicotteri dell’Aeronautica militare e della Finanza, coordinati dalla Direzione marittima di Bari.

Le ricerche sono partite dalla zona dell’isola di San Pietro per poi estendersi gradualmente lungo tutto il Golfo di Taranto.

La Capitaneria di Porto ha diramato un messaggio urgente a tutte le imbarcazioni presenti in zona, chiedendo collaborazione nelle ricerche e invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.