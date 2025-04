Truffa del finto carabiniere si trasforma in rapina a Bari, 71enne derubata con la forza: coppia arrestata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bari, dove una donna di 31 anni e un uomo di 22 sono stati fermati per truffa e rapina ai danni di un’anziana. L’episodio è avvenuto il 2 aprile, quando i due hanno ingannato la vittima con il trucco del ‘finto carabiniere’.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato. Gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno intercettato l’auto dei malviventi, un’Opel Corsa, subito dopo il crimine, recuperando la refurtiva e arrestando i sospettati.

La tecnica del finto carabiniere

La tecnica utilizzata dai truffatori è ormai consolidata: individuano persone vulnerabili, spesso anziane, e le ingannano con storie di finti incidenti che coinvolgono parenti. In questo caso, la vittima, una donna di 71 anni, è stata convinta a consegnare monili in oro e contanti per circa 1700 euro per ‘liberare’ il marito.

La rapina

Durante il crimine, la donna ha usato forza fisica per sottrarre gioielli alla vittima, trasformando la truffa in una vera e propria rapina. Fortunatamente, l’anziana non ha avuto bisogno di cure mediche e ha potuto denunciare l’accaduto in Questura.

Indagini in corso

Il caso è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Seguiranno l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui colpevolezza sarà accertata in sede di processo. Per ulteriori dettagli, visitare il sito della città di Bari.

Fonte foto: IPA