Valentina Greco scomparsa in Tunisia da giorni, il fratello è partito dalla Sardegna per trovarla

Valentina Greco è scomparsa in Tunisia e di lei non si hanno notizie da nove giorni. La donna, 42enne cagliaritana, vive nel paese africano da tre anni e non dà cenni di vita dallo scorso 9 luglio. Suo fratello è partito dalla Sardegna per andare a cercarla, l’allarme è stato lanciato dai suoi genitori: la vicenda è seguita dalla Farnesina.

Italiana scomparsa in Tunisia

Non si hanno più tracce da nove giorni di Valentina Greco, 42enne residente in Tunisia.

La cagliaritana non risponde più ai tentativi di contattarla da parte dei suoi familiari dal 9 luglio: suo fratello Alessio è partito per la nazione africana per cercarla.

Alla ricerca della donna stanno collaborando autorità italiane e tunisine

Chi è Valentina Greco

Da tre anni Valentina Greco vive a Sidi Bou Said, la città degli artisti che dista circa 20 chilometri da Tunisi, la capitale. La donna ha scelto questo Paese poiché “emergente e con prospettive”, come riporta L’Unione Sarda.

Si occupa di sociale, cura la contabilità di alcune aziende e lavora – da remoto – come consulente per realtà internazionali. Ha anche collaborato e partecipato a progetti anche con l’ONU per i diritti umani.

Dallo scorso 9 luglio però Valentina non risponde più alle chiamate dei suoi familiari e di lei si sono perse le tracce.

La ricostruzione e le indagini

A lanciare l’allarme per la sua scomparsa era stata la madre, Roberta Murru, edicolante come il marito Giovanni. “I primi due giorni ero tranquilla, anche se eravamo abituate a sentirci ogni sera. Ho pensato avesse problemi di linea. Ma ora sono molto preoccupata. Il cellulare tunisino non squilla, whatsapp squilla a vuoto, ho provato a mandarle una mail e niente. Non risponde alle amiche, al fratello, a nessuno. Abbiamo pensato a un malore. Ora abbiamo paura che possa avere avuto un incidente fuori casa. L’ultima volta che ci siamo sentite era tranquilla, diceva che aveva problemi al cellulare ma niente di preoccupante. Lei ha due gattini a cui tiene moltissimo, ogni volta che sta fuori casa per più di un giorno li lascia alla veterinaria”, ha aggiunta la genitrice.

Sul caso sta lavorando l’ambasciata italiana a Tunisi, il comando dei carabinieri di Cagliari e l’Interpol. La polizia locale ha perlustrato la sua abitazione che è risultata in ordine: c’erano i suoi tre gatti mentre mancavano computer e cellulare. Come riporta Ansa, l’ambasciata d’Italia a Tunisi, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo il caso con la massima attenzione. “La Sede ha sollecitato formalmente le Autorità tunisine, trasmettendo ogni opportuna informazione sulla vicenda, ed ha altresì provato a contattare la connazionale utilizzando i numeri forniti dalla madre della stessa, senza tuttavia ottenere alcun riscontro”, fanno sapere dalla Farnesina.

Alessio, fratello di Valentina Greco, è partito per la Tunisia e ha ribadito l’appello rivolto agli italiani in Tunisia: “Chiunque abbia visto Valentina contatti subito le autorità”. Alcune amiche avrebbero riferito di avances da parte di uomo, avances che sarebbero state respinte dalla donna.