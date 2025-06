Vercelli, incatenati per protestare contro l’allevamento intensivo: 21 fogli di via ai militanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 21 fogli di via obbligatorio il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Vercelli e Arborio. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di una protesta contro un cantiere di allevamento intensivo avicolo. L’intervento è stato necessario per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori incursioni.

La protesta e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il servizio di ordine pubblico è stato avviato sabato mattina presso il cantiere dell’allevamento intensivo avicolo in costruzione ad Arborio, lungo la Strada Comunale della Giara. La DIGOS aveva già avviato un’attività di monitoraggio nei giorni precedenti, portando il Questore a predisporre un servizio di vigilanza continuativa.

Il tentativo di incursione

Una ventina di manifestanti, appartenenti al Movimento Antispecista Radicale e provenienti da Vercelli e altre province del nord Italia, ha tentato di introdursi nel cantiere sabato mattina. Bloccati dal personale DIGOS, hanno comunque occupato abusivamente l’area verde tra il cantiere e la strada provinciale.

La resistenza dei manifestanti

I manifestanti si sono legati tra loro con catene metalliche, rendendo più difficoltosa un’eventuale rimozione forzata. Sul posto è stato rinforzato il presidio delle forze dell’ordine, che hanno contenuto ulteriori tentativi di accesso alla struttura. Gli ufficiali di P.S. hanno intimato ai manifestanti di cessare l’occupazione abusiva e di rimuovere il presidio.

L’epilogo della protesta

Solo poche unità hanno desistito nel pomeriggio di sabato, mentre un folto gruppo ha abbandonato l’area durante la notte. Domenica mattina, l’intervento in sicurezza degli operatori della DIGOS ha portato alla rimozione del presidio degli ultimi manifestanti, che sono stati accompagnati in Questura.

Le conseguenze legali

I soggetti coinvolti sono stati identificati e indagati per i reati di cui all’art. 18 TULPS, occupazione abusiva dei terreni altrui (633 c.p.) e inosservanza dei provvedimenti della pubblica autorità (650 c.p.). Gli ultimi due manifestanti sono stati indagati anche per resistenza a pubblico ufficiale (337 c.p.). A conclusione del servizio, sono stati notificati i fogli di via obbligatorio a tutti i partecipanti all’occupazione abusiva.

Il presidio autorizzato

Nel pomeriggio di domenica, in Via Cavour, si è tenuto il presidio del movimento animalista, regolarmente autorizzato in precedenza. Attualmente, prosegue incessantemente l’attività di vigilanza da parte di tutte le forze di Polizia, impegnate a garantire la sicurezza dell’area di Vercelli.

