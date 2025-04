Verona, inseguito tra recinzioni e arrestato dopo una colluttazione: marocchino trasferito al CPR

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Verona, dove un cittadino marocchino è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto per essersi sottratto a un accompagnamento coatto, è stato fermato dopo un inseguimento.

Inseguimento e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella notte di ieri, gli agenti della Volante hanno proceduto al controllo di due individui sospetti nei pressi di una tabaccheria in viale Verona. Alla vista della pattuglia, uno dei due ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga lungo le vie limitrofe. Gli agenti, però, non hanno desistito e sono riusciti a raggiungerlo, scavalcando recinzioni e cancellate, all’interno di una proprietà privata in via De Amicis.

Resistenza e violenza

Nonostante fosse stato raggiunto e bloccato, l’individuo ha cercato di colpire gli agenti con calci e pugni. Grazie all’arrivo di ulteriori equipaggi, è stato prontamente immobilizzato e condotto in Questura. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come J.M., cittadino marocchino nato nel 1997, che è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è emerso che si era precedentemente sottratto a un accompagnamento coatto presso un CPR qualche giorno fa.

Accompagnamento al CPR

Nel pomeriggio odierno, J.M. sarà accompagnato presso il CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).

Fonte foto: IPA