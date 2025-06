Vicenza, picchia la ex e fugge a piedi nella notte: era già ammonito per violenze, arrestato col Codice Rosso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Vicenza un cittadino serbo è stato fermato per aggressione ai danni della sua compagna. L’episodio si è verificato nelle prime ore di sabato, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso un’abitazione in seguito a una segnalazione.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono stati allertati intorno alle ore 04.00 di sabato per un caso di aggressione domestica. La vittima, una donna, è stata aggredita dal suo ex convivente, un cittadino serbo di 47 anni identificato come A.D.

Fuga e arresto

Mentre si dirigevano verso il luogo dell’incidente, gli agenti hanno intercettato l’uomo mentre si allontanava a piedi. A.D. è stato fermato e identificato, risultando già soggetto a una misura di prevenzione, l’Ammonimento del Questore, a causa di precedenti episodi di lesioni nei confronti della stessa donna.

Misure cautelari

Una volta condotto in Questura, A.D. è stato sottoposto a rilievi dalla Polizia Scientifica. In conformità con la normativa del Codice Rosso, che tutela le vittime di reati, l’uomo è stato tratto in arresto. Nella mattinata odierna, il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Presunzione di innocenza

Si sottolinea che la misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente. In base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza di A.D. sarà definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

