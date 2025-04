Violenza sessuale a Busto Arsizio su una 14enne, ma lei riesce a urlare: 21enne arrestato in flagranza

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si sono conosciuti sui social, per poi darsi appuntamento nella vita vera. È finito in tragedia l’appuntamento tra una ragazzina di 14 anni e un 21enne. Incontratala in un’aria dismessa dietro la stazione ferroviaria di Busto Arsizio, in provincia di Varese, l’uomo ha picchiato e commesso violenza sessuale sulla minorenne. Colto sul fatto dalle forze dell’ordine grazie alle urla della vittima, si trova adesso in carcere.

L’aggressione a Busto Arsizio

Un incontro online, qualche chiacchiera sui social e una frequentazione virtuale proseguita per settimane.

Lui si era mostrato gentile e così la 14enne ha accettato di incontrarlo di persona.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’aggressione a Busto Arsizio, in provincia di Varese

Lui ha 7 anni più di lei. L’ha portata a fare una passeggiata in un paese non lontano da casa, a Busto Arsizio, provincia di Varese.

Poi, l’ha condotta in un’area dismessa, in via Vercelli, in un capannone abbandonato dietro la stazione Ferroviaria Nord.

Qui, per la ragazzina l’appuntamento si è trasformato in una tragedia che le è quasi costata la vita.

Violenza sessuale su una 14enne

Erano circo le 8 di sera quando, giunti nell’area abbandonata, l’uomo si è scagliato contro la minorenne, picchiandola brutalmente.

In seguito, il 21enne ha violentato la sua giovane vittima, che ha trovato la forza di continuare a urlare.

Sono state le grida disperate della ragazzina a destare i timori di una residente del comune lombardo, che ha prontamente chiamato il 112.

Giunti sul posto, gli agenti hanno colto l’uomo ancora addosso alla sua vittima, in piena flagranza di reato.

L’uomo si è mostrato aggressivo con gli agenti ed è stato necessario l’intervento di una seconda pattuglia.

In carcere l’aggressore

L’aggressore, residente del comune milanese di Rozzano di origini nordafricane, è stato posto in arresto.

Prima condotto al comando dei vigili è stato in seguito trasferito in carcere e, nei prossimi giorni, sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio.

L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La vittima, 14enne di origini peruviane, è stata condotta in pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

A causa delle violente percosse e delle lesioni causate dalla violenza sessuale le sono stati assegnati 50 giorni di prognosi.