Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala bloccati in Egitto al Cairo, chi sono i due attivisti pro Pal

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala, due giovani attivisti pro Pal, sono stati bloccati in Egitto, all’aeroporto del Cairo: si trovavano lì per partecipare alla Global March to Gaza. Entrambi sono studenti della Scuola Holden di Torino: Antioco Usala, ex sindacalista della Cgil sarda e padre di Andrea, ha dichiarato che il figlio è stato rilasciato dopo l’arrivo del console. Saranno espulsi e rimpatriati in Italia.

Due attivisti pro Pal bloccati in Egitto: “Non ci fanno andare in bagno”

I due giovani attivisti italiani pro Pal, Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala, sono stati fermati e bloccati dalle autorità in Egitto, direttamente all’aeroporto del Cairo.

Erano appena atterrati per partecipare alla Global March to Gaza, la marcia internazionale organizzata per chiedere l’apertura di corridoi umanitari verso la Striscia di Gaza.

Fonte foto: ANSA

I due attivisti hanno fatto parte del gruppo che ha istituito il presidio pro Pal permanente in piazza Castello a Torino

Stando alla testimonianza dei due giovani, diffusa tramite un messaggio, le autorità non avrebbero permesso loro né di mangiare, né di usare i servizi igienici.

“Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare”, avrebbe riportato Usala nel suo messaggio.

Chi sono Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala

Vittoria Antonioli Arduini ha 21 anni, Andrea Usala 25: entrambi sono studenti della scuola Holden, iscritti al corso di laurea Academy, come confermato dall’istituto.

Fanno parte del gruppo che dal 19 maggio ha occupato con tende e bandiere piazza Castello e piazza San Carlo a Torino – ribattezzate simbolicamente Piazza Palestina – per tenere alta l’attenzione e chiedere giustizia per Gaza.

Le rassicurazioni di Tajani

Per chiarire la situazione e rassicurare in merito al destino di Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala, è recentemente intervenuto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“C’è un funzionario dell’ambasciata e un team del consolato per assistere tutti gli italiani che sono là e interloquire con le autorità locali”, ha affermato Tajani nel corso di una conferenza stampa.

“Seguiamo minuto per minuto con la nostra ambasciata e il nostro consolato la situazione” ha rassicurato il Ministro.

Stando alle testimonianze fornite da giovani vicini ai due attivisti, la 21enne sarebbe in fase di rimpatrio. Per il ragazzo, invece, la situazione sembra ancora incerta.