Vittorio Sgarbi pronto a tornare in pubblico dopo la depressione: rientro alla Milanesiana e in tv su La7

Dopo settimane di silenzio legate al ricovero al Gemelli per una forma acuta di depressione, Vittorio Sgarbi è pronto a tornare al centro della scena pubblica. Lo farà in due contesti distinti ma simbolici: lunedì 21 aprile in televisione, con la messa in onda su La7 del suo spettacolo “Pasolini e Caravaggio – Ragazzi di Vita”, e nei mesi estivi con diverse partecipazioni alla rassegna La Milanesiana, diretta dalla sorella Elisabetta.

L’omaggio in tv su La7: lo spettacolo registrato nel 2024

Lunedì 21 aprile andrà in onda in seconda serata su La7 lo spettacolo “Pasolini e Caravaggio – Ragazzi di Vita”, ideato e interpretato da Sgarbi. Si tratta di un lavoro teatrale registrato nel 2024, in cui il critico d’arte mette in dialogo la vita e le opere dei due grandi artisti, entrambi simboli di ribellione, libertà e marginalità.

“Ho immaginato di raccontare il rapporto tra Caravaggio e Pasolini”, afferma lo stesso Sgarbi nel trailer pubblicato sui social.

Vittorio Sgarbi

Lo spettacolo, già portato in tour nei principali teatri italiani, sarà un primo passo per il ritorno mediatico del critico dopo settimane di assenza dovute al ricovero.

Vittorio Sgarbi e la depressione: come sta

Le condizioni di Sgarbi, ricoverato al Gemelli da diverse settimane, sembrano in fase di miglioramento. Dopo un iniziale rifiuto dell’alimentazione, il critico ha ripreso a nutrirsi, anche grazie alla presenza costante dei familiari.

La sorella Elisabetta Sgarbi, durante la conferenza stampa di lancio de La Milanesiana 2025, ha raccontato di una telefonata ricevuta dal fratello in cui lui le ha fatto gli auguri per la nuova edizione della rassegna.

Le polemiche sollevate da Evelina, figlia di Sgarbi, in merito alla gestione del ricovero, sono state smentite dallo staff del critico con un comunicato che ha ribadito la sua fiducia nel personale sanitario e la vicinanza dei suoi cari.

Il ritorno in pubblico alla Milanesiana 2025

Il vero ritorno “fisico” di Sgarbi è atteso per i mesi estivi, quando parteciperà a più appuntamenti della Milanesiana 2025, la rassegna culturale ideata da Elisabetta Sgarbi.

Il 30 giugno inaugurerà a Bergamo la mostra dedicata all’artista Giuseppe Biasi, mentre il 4 luglio sarà ad Ascoli Piceno con la presentazione del suo libro “Natività” e un omaggio a Robert Schumann.

Il 10 luglio parlerà di “Arte e Fascismo” a Ravenna, e il 25 luglio chiuderà il suo calendario con una lectio magistralis su “La montagna nell’arte” a Bormio, durante una serata-evento con i Modena City Ramblers.