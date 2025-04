Vittorio Sgarbi ricoverato da un mese per depressione: spunta una foto con la compagna Sabrina Colle

Da oltre un mese Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli per una forma acuta di depressione. In queste ore, la compagna Sabrina Colle ha condiviso una foto toccante insieme a lui, accompagnata da un messaggio che rievoca un viaggio in Myanmar. Il post ha suscitato emozione e riportato l’attenzione sulle condizioni di salute del critico d’arte.

La foto di Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle

“Myanmar, 20 anni fa…”. Inizia così il lungo messaggio che Sabrina Colle ha pubblicato accanto a una foto insieme a Vittorio Sgarbi.

Un’immagine che ha subito fatto il giro dei social, mostrando un momento di vicinanza in un periodo delicato per entrambi. Il Myanmar non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di un tempo condiviso, di una serenità che oggi sembra lontana.

La compagna di Sgarbi racconta quel viaggio come un’esperienza totalizzante, che ancora oggi le parla e la conforta. Nonostante le difficoltà del Paese, quel tempo le è rimasto dentro, come un’ancora emotiva a cui tornare, un rifugio silenzioso e potente.

Il post si conclude con un ringraziamento: “Grazie Vittorio per l’indimenticabile viaggio”. Un modo per restituire dolcezza a un momento difficile, per cercare conforto nella memoria, per restare vicini anche quando il presente è fragile.

Come sta Sgarbi

Negli ultimi giorni, molte sono state le voci sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Alcuni parlavano di isolamento, altri ipotizzavano scenari peggiori. L’entourage ha deciso allora di fare chiarezza: il critico d’arte non è solo. È circondato dall’affetto della compagna, della famiglia e dei suoi collaboratori.

Fonte foto: IPA

Vittorio Sgarbi con Sabrina Colle nel 2018

L’ufficio stampa ha voluto sottolineare che Sgarbi riceve costantemente messaggi di solidarietà, che lo stanno aiutando in questo momento difficile. Anche se non può rispondere a tutti, ha fatto sapere che leggerà tutto e che appena possibile tornerà alle sue attività.

Parla la figlia Evelina

Un altro spiraglio arriva dalle parole della figlia, Evelina Sgarbi, che ha recentemente rassicurato il pubblico durante un’intervista a La Volta Buona. Ha raccontato che il padre ha ricominciato a mangiare, ha preso peso e questo rappresenta un primo segnale di miglioramento.

Parole semplici ma importanti, che ridanno un po’ di fiducia a chi lo segue e lo apprezza. La malattia, si sa, non guarda in faccia a nessuno, e anche personalità forti e pubbliche come Sgarbi ne possono essere colpite. Ma i piccoli gesti — una foto, una dedica, una parola — possono fare la differenza.