Ignazio La Russa fa visita a Vittorio Sgarbi, ancora ricoverato in ospedale per la depressione

Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 24 marzo, ha ricevuto la visita a sorpresa da parte del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il critico d’arte sta affrontando un grave periodo di depressione, come confermato di recente dalla figlia Evelina durante una trasmissione tv.

La Russa in visita da Vittorio Sgarbi in ospedale

Fonti di Palazzo Madama hanno riferito che giovedì 3 marzo Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha fatto visita a Vittorio Sgarbi, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 24 marzo scorso.

Il noto critico d’arte aveva recentemente rivelato di soffrire di depressione, spiegando di aver perso molto peso e di fare ormai fatica a svolgere le normali attività quotidiane.

In un’intervista rilasciata prima del suo ricovero, Sgarbi aveva ammesso di vivere un grosso cambiamento in quelle che sono sempre state le sue abitudini, riuscendo a lavorare solo in modo saltuario, passando gran parte del suo tempo a letto.

La testimonianza della figlia Evelina

Gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi erano arrivati dalla figlia Evelina, la quale aveva raccontato di aver trovato in ospedale una situazione molto grave, sebbene nel giorno della sua visita il critico d’arte avesse ripreso ad accettare del cibo dopo un lungo periodo di rifiuto.

Durante la partecipazione come ospite alla trasmissione “La Volta Buona” su Raiuno, Evelina aveva spiegato di non immaginare di trovare il padre in condizioni “così gravi”

“Dalla settimana scorsa io non sono più andata, perché è una situazione molto pesante, oltre per come sta lui anche per tutto l’insieme che c’è intorno” aveva spiegato Evelina Sgarbi, ammettendo di sentirsi a disagio e “non benvenuta”.

“È tutto l’insieme delle persone che gli stanno intorno che mi fanno sentire così” aveva chiarito, confermando che la sua presenza in tv potrebbe aver creato malcontento. “Ma non vedo cosa ci sia di incredibile: uno è mio padre e due lui ha sempre parlato di tutto ed è una notizia pubblica” aveva puntualizzato.

Sgarbi senatore a vita, l’appello

Sgarbi è da sempre un personaggio divisivo, ma forse mai come in questo momento difficile ha ricevuto tante manifestazioni di vicinanza e affetto.

Un esempio è l’azione intrapresa da Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, che ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per nominare Vittorio Sgarbi senatore a vita.

L’amico del critico d’arte sostiene che la nomina potrebbe aiutare Sgarbi a superare la sua condizione, oltre che essere un riconoscimento per il suo contributo culturale e politico.