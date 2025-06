Voli in tilt al Nord Italia da Malpensa a Bergamo per guasto a radar Enav, decine di aerei a terra

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore nei principali aeroporti italiani a causa dello stop improvviso al traffico aereo nel Nord-Ovest. Decine di voli hanno subito cancellazioni o ritardi negli scali di Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova per problemi a un radar Enav. Oltre 300 gli aerei interessati dai disservizi.

I problemi al radar Enav

Il caos voli ha avuto inizio intorno alle 21 della serata di sabato 28 giugno, quando si sono cominciati a registrare malfunzionamenti al centro di controllo Acc (Area control center) che gestisce il traffico aereo di tutto il Nord-Ovest.

Come spiegato da Enav, il problema è stato provocato dall’instabilità della rete di trasmissioni dati della sala radar a Milano.

Il blocco dei voli da Malpensa a Genova

Per garantire gli standard di sicurezza operativa, l’Ente per l’aviazione civile ha deciso di sospendere i voli negli aeroporti interessati: partenze e arrivi si sono fermati improvvisamente negli scali di Milano Malpensa, Linate, Orio al Serio (Bergamo), Torino Caselle e Genova, con ripercussioni in altri scali italiani.

Intorno alle 22 è stato tentata una ripartenza, ma, dopo diverse interruzioni dell’operatività, decolli e atterraggi sono stati nuovamente bloccati intorno alle 23.

Lo stop del traffico aereo

In serata è arrivata la nota di Enav con cui è stato comunicato il ritorno al regolare funzionamento del sistema. Disagi e ritardi sui voli si sono però protratti per diverso tempo.

“Grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità”.

Lo stop al traffico aereo nel Nord-Ovest ha provocato ripercussioni anche ad altri aeroporti del Centro Italia. In particolare, in Toscana numerosi passeggeri hanno atteso ore prima di partire dagli scali di Pisa e Firenze, mentre arrivavano alcuni voli dirottati da Malpensa, Linate e Torino Caselle.