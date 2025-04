Whoopi Goldberg ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: “Potremmo girare scene di Sister Act 3 in Italia”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attrice Whoopi Goldberg è stata l’ospite principale della puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 13 aprile. Intervistata dal padrone di casa Fabio Fazio, Whoopi Goldberg ha parlato principalmente della prossima uscita di Sister Act 3, film nel quale tornerà a vestire i panni di Suor Maria Claretta.

Whoopi Goldberg pronta per Sister Act 3

Il film dovrebbe uscire direttamente sulla piattaforma streaming Disney+ ma la lavorazione ha subito qualche rallentamento a causa della morte dell’attrice Maggie Smith, che anche in Sister Act 3 avrebbe ricoperto il ruolo della Madre Superiora.

Whoopi Goldberg, ovviamente, sarà Suor Maria Claretta. Lo scorso novembre, in collegamento, era già stata ospite di Fabio Fazio, e nella puntata di domenica 13 aprile ha partecipato di persona.

Goldberg: “Ho fatto anche film brutti…”

Fabio Fazio ha ricordato anche il ruolo interpretato da Whoopi Goldberg nel film Ghost, che quest’anno compie 35 anni. Per quel film Whoopi Goldberg vinse l’Oscar come miglior attrice non protagonista e Fazio, durante l’intervista, lo ha ricordato.

“Ho fatto dei bei film. Ma anche dei brutti film. C’è un film davvero brutto, si intitola ‘T-Rex – il mio amico Dino’, sono io e un dinosauro che parla, nel futuro…”, ha scherzato l’attrice americana. Una battuta raccolta da Fazio, che collegandosi all’attualità ha commentato che “anche oggi molti dinosauri nel mondo parlano”.

“Il mondo ha già attraversato momenti simili e abbiamo sempre trovato il modo di farcela. Non è questione di America, Russia o Italia…siamo tutte persone. E stiamo tutte cercando di capire qual è il modo migliore per vivere la vita”, ha commentato l’attrice.

“L’Italia sarebbe perfetta per girare scene di Sister Act 3”

Poi, parlando della produzione in corso del sequel di Sister Act, Whoopi Goldberg ha detto che l’Italia “sarebbe perfetta” per girare alcune scene di Sister Act 3. “Sarebbe bello girare alcune scene del terzo capitolo di Sister Act in Italia. Abbiamo perso Maggie e vorremmo che tutte le suore la ricordassero, e l’Italia è un posto perfetto. Siamo in attesa della risposta della Disney”, ha detto.

Ripercorrendo la sua carriera, Whoopi Goldberg ha mostrato ancora una volta un grande senso dell’ironia: “Ho accettato i ruoli che gli altri rifiutavano. In tanti casi di bianchi, ma non importa perché in questo modo lavoravo, però in molti si sorprendevano che li volessi rappresentare e mi dicevano ‘Ma sei nera!’ e io ‘Davvero? Non me n’ero accorta!’”.

Colpita dal calore del pubblico italiano, Whoopi Goldberg è stata salutata da Luciana Littizzetto vestita da suora. Lo scorso giugno Whoopi Goldberg era stata ricevuta in udienza da Papa Francesco insieme ad altri attori comici.