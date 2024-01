Sono paranormali i fenomeni psichici o psicofisici non spiegabili attraverso le normali leggi scientifiche. Eccone 10 da paura.

Annabelle, la bambola indemoniata

Grazie al film horror del 2014, è la bambola spettrale più famosa al mondo. Annabelle esiste davvero: la bambola fu ricevuta in dono da una ragazzina nel 1968.

Cominciò a comportarsi in modo strano e secondo un medium ospitava lo spirito di una bambina deceduta, Annabelle Haggins. Quando i comportamenti divennero aggressivi, entrarono in gioco Ed e Lorraine Warren, investigatori del paranormale resi celebri dal film “The Conjuring”.

I due presero la bambola e, dichiaratala posseduta, la portarono al loro museo, nel Connecticut, dove tuttora riposa in una teca di vetro.

Robert, the doll

Nel 1906 Robert Eugene Otto, pittore di Key West, Florida, ricevette questa bambola in regalo, in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Iniziarono ad accadere fatti da brivido: stanze della casa messe a soqquadro, voci di bambini nella notte.

Quando Eugene morì, Robert rimase in soffitta, fino a quando l’abitazione non venne acquistata da un’altra famiglia. La piccola di casa trovò Robert e lo tenne con sé. Una notte, la bambina affermò che la bambola aveva tentato di ucciderla. Oggi Robert si trova all’East Fort Martello Museum, in Florida.

Il Poltergeist di Enfield

Questo caso avvenne nel 1977 a Enfield, Londra, a casa di Peggy Hodgson. Una sera la figlia undicenne disse che il suo letto sobbalzava. Gli agenti di polizia accorsi sul posto confermarono quanto dichiarato.

Il Poltergeist di Rosenheim

1967, Rosenheim, Germania: l’avvocato Sigmund Adam lamentò presso la compagnia elettrica continui incidenti nel suo ufficio, come luci che si accendevano e spegnevano all’impazzata. Tutto finì quando Annemarie, impiegata dello studio, cambiò lavoro e se ne andò. Era la causa di tutto?

Casa Matusita

È la casa più infestata del Sud America. Perù, epoca coloniale: una donna venne condannata al rogo perché ritenuta una strega. Prima di morire, maledisse la casa, che nel corso dei decenni divenne luogo di omicidi e morti improvvise.

Casa Smurl

Pennsylvania. Nel 1972 a seguito di un uragano Jack e Janet Smurl lasciarono casa per trasferirsi in quella dei genitori di lui. Si manifestarono fatti inspiegabili: macchie sulla moquette, graffi sul pavimento. Sfiniti, gli Smurl decisero di lasciare l’abitazione.

L’esorcismo di Earling

A questo caso si è ispirato il film “L’esorcismo di Anna Ecklund”. Una donna americana di Earling, nello Stato dell’Iowa, fu posseduta per diversi decenni, a partire dai quattordici anni. L’ultimo esorcismo a cui fu sottoposta, a quarantacinque, fu uno dei più incredibili: vomitò strani oggetti.

Lo specchio di Muswell Hill

Nel 2013 lo studente Joseph Birch e il pittore Charalambous comprarono un antico specchio nel quartiere di Muswell Hill, Londra. Dopo una notte da incubo, Joseph notò graffi sulla sua schiena. Affibbiò la colpa allo specchio, tanto da decidere di disfarsene online.

Gustavo Rol

Il sensitivo Gustavo Adolfo Rol (1903-1994) “dimostrò” più volte poteri paranormali. Aristocratico e plurilaureato, negli anni ha organizzato diversi incontri privati, per mettere in atto le sue abilità.

Ne parlò anche Piero Angela nel libro “Viaggio nel mondo del paranormale” (1978): il divulgatore scientifico definì Rol semplice prestigiatore. Qual è la verità?

L’uomo dei sogni

Nel 2006, a New York, una donna si rivolse ad uno psichiatra, perché tormentata da un sogno ricorrente: un inquietante uomo, mai incontrato nella vita reale. Lo psichiatra ne disegnò una bozza. Dopo qualche settimana, un altro paziente riconobbe nel disegno il proprio incubo.

Nel mondo parecchie persone raccontano la medesima esperienza. Date un occhio al sito “ThisMan.org”, troverete terrificanti testimonianze.