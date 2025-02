Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è uno degli artisti più amati e influenti della musica italiana. Con la sua carriera trentennale ha saputo reinventarsi e spaziare tra generi musicali diversi, conquistando generazioni di fan. Ma oltre alla sua musica la vita di Jovanotti è piena di aneddoti e curiosità sorprendenti. Scopriamo insieme cinque fatti affascinanti sulla sua storia, dal nome nato per errore fino all’incidente che ha messo a rischio la sua vita.

Il nome sbagliato dal tipografo: era Joe Vanotti

All’inizio della sua carriera Lorenzo Cherubini aveva scelto come nome d’arte “Joe Vanotti”, un alias che richiamava un suono internazionale e accattivante. Ma quando un tipografo dovette stampare una locandina per una serata in discoteca, commise un errore e scrisse “Jovanotti” invece di “Joe Vanotti”. Il giovane artista, invece di correggere l’errore, decise di adottare quel nome così com’era, trovandolo originale e distintivo. Da quel momento il suo pseudonimo divenne un marchio di fabbrica, simbolo della sua identità artistica.

Gli esordi come DJ e come presentatore

La carriera di Jovanotti ha avuto inizio nel mondo delle discoteche. Nel 1980, grazie al fratello Bernardo, entrò in contatto con un DJ di Radio Foxes a Cortona, dove cominciò a muovere i primi passi nel mondo della musica. Nel 1986 ottenne un ingaggio al Piper Club di Roma, una delle discoteche più celebri dell’epoca. Fu proprio qui che attirò l’attenzione del produttore Claudio Cecchetto, il quale però inizialmente rifiutò di collaborare con lui. Solo in un secondo momento, su suggerimento della sua ex compagna Marina, Cecchetto cambiò idea e gli offrì un contratto. Così Lorenzo divenne prima presentatore di “Deejay Television” e poi disc jockey a Radio Deejay, inaugurando una carriera che lo avrebbe reso celebre.

I flirt e i grandi amori: c’è anche Valeria Marini

Durante gli anni Ottanta Jovanotti ebbe diverse relazioni amorose, alcune delle quali sono rimaste nel mistero. Uno dei flirt più chiacchierati è quello con Valeria Marini: la showgirl ha rivelato che tra loro ci fu del tenero, ma il cantante non ha mai confermato la relazione. Successivamente Jovanotti ha avuto una storia con Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. La loro relazione è testimoniata dal fatto che Rosita appare nel videoclip della canzone “La mia moto”.L’amore vero per Lorenzo arrivò nel 1994, quando conobbe Francesca Valiani, un’amica di sua sorella Anna. I due si sposarono nel 2008 e avevano già una figlia, Teresa, nata nel 1998.

Il legame della sorella con Emanuela Orlandi

La scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta nel 1983, è uno dei misteri più inquietanti della storia italiana. Jovanotti e la sua famiglia conoscevano Emanuela, in quanto sua sorella Anna era amica della ragazza. Dopo la sua scomparsa, Anna Orlandi si è molto interessata al caso, studiandolo approfonditamente e incontrando il fratello della ragazza, Pietro Orlandi. Questa vicenda ha lasciato un segno profondo nella famiglia Cherubini e ha alimentato molte domande senza risposta su cosa sia realmente accaduto a Emanuela.

L’incidente in cui ha rischiato di morire

Nell’estate del 2023 Jovanotti ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua vita. Mentre si trovava in vacanza con la moglie a Santo Domingo è stato vittima di un grave incidente in bicicletta. Non vedendo un dissuasore di velocità è caduto rovinosamente, riportando la frattura del bacino e della clavicola. L’infortunio era così grave che ha dovuto essere operato d’urgenza sul posto. La diagnosi ha rivelato che il femore non si era solo rotto, ma addirittura sbriciolato, rendendo necessaria una complessa ricostruzione dell’osso con l’ausilio di una sbarra di titanio. Dopo un mese bloccato a Santo Domingo è rientrato in Italia per un ulteriore intervento chirurgico e un lungo percorso di fisioterapia. Nonostante la difficoltà della riabilitazione Jovanotti ha affrontato la sfida con il suo solito spirito ottimista e determinato.