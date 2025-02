Rosita Celentano oggi: cosa fa la figlia di Adriano e Claudia Mori

Il 23 febbraio 2025 Rosita Celentano è ospite a Verissimo, il celebre talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Questa partecipazione offre l’opportunità di ripercorrere la vita e la carriera di Rosita, figlia primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, e di scoprire cosa fa oggi.

Gli esordi nel mondo dello spettacolo

Nata a Milano il 17 febbraio 1965, Rosita Celentano ha due fratelli: Giacomo e Rosalinda Celentano. Il suo cognome non lascia dubbi: cresce in una famiglia dove l’arte e lo spettacolo sono parte integrante della quotidianità. Il suo debutto avviene nel 1975, a soli 10 anni, nel film Yuppi Du, diretto e interpretato dal padre Adriano Celentano. Questa prima esperienza cinematografica segna l’inizio della sua carriera.

Nel 1989, Rosita raggiunge una tappa importante: la co-conduzione del Festival di Sanremo insieme ad altri “figli d’arte” come Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. L’edizione rimane memorabile per la presenza di giovani presentatori legati a famiglie illustri dello spettacolo. Parallelamente, Rosita esplora il mondo della musica, pubblicando nel 1987 il singolo FDM. Nonostante l’impegno, la sua carriera musicale non decolla come sperato, portandola a concentrarsi maggiormente sulla televisione e la recitazione.

La carriera come conduttrice televisiva

Negli anni ’90, Rosita Celentano si afferma come conduttrice televisiva. Uno dei suoi programmi più noti è La domenica del villaggio, in cui accompagna gli spettatori alla scoperta dei borghi italiani, mettendo in luce tradizioni e culture locali. Il successo di questo format porta alla creazione di spin-off come La festa del villaggio e Fatto in casa. La sua versatilità la vede impegnata anche in programmi musicali, tra cui Una serata… Bella, dove condivide con il pubblico brani e storie legate alla musica.

Che malattia ha avuto Rosita Celentano

La vita di Rosita Celentano non è stata esente da sfide personali. A 42 anni, ha vissuto la dolorosa esperienza di una gravidanza interrotta spontaneamente. Successivamente, a 46 anni, a causa di una serie di fibromi, ha subito un’isterectomia, l’asportazione dell’utero. Nonostante queste prove difficili, Rosita ha dichiarato di non avere rimpianti e di aver accettato con serenità il corso degli eventi. Queste esperienze hanno rafforzato la sua consapevolezza e l’hanno avvicinata ancora di più ai temi del benessere e della salute. In un’intervista, ha condiviso: “A 42 anni rimasi incinta ma lo persi. A 46 mi tolsero l’utero per una serie di fibromi. Non ci siamo accaniti con percorsi di fecondazione, abbiamo assecondato la natura. Non ho rimpianti” .

La perdita del figlio e il nuovo amore

La perdita del figlio è stata una delle esperienze più dolorose per Rosita. All’epoca, era legata sentimentalmente a Mario Ortiz, un ballerino con cui condivideva il desiderio di formare una famiglia. Nonostante il dolore per la perdita e le successive complicazioni mediche, Rosita ha trovato la forza di andare avanti. Nel 2015, all’età di 50 anni, ha iniziato una relazione con Angelo Vaira, istruttore cinofilo e divulgatore scientifico. La loro storia d’amore è stata caratterizzata da una profonda connessione e dalla comune passione per gli animali. Tuttavia, nel 2022, il matrimonio tra Rosita e Angelo è giunto al termine.

Attualmente, Rosita si dedica a progetti personali e professionali, mantenendo sempre viva la sua passione per l’arte e la natura. In un’intervista recente, ha dichiarato: “Sì, al momento non sento il bisogno di un amore. Vivo nel qui e ora e non sono mai stata una donna da storie di una notte. Assecondo ciò che sento“.