Per garantire la qualità e la sicurezza del pollo che consumiamo è essenziale seguire alcune regole chiave.

Ecco 5 consigli per riconoscere e mangiare un pollo 100% italiano.

1. Leggere sempre l’etichetta

L’etichetta è la carta d’identità del pollo. Deve riportare informazioni dettagliate come il nome del produttore, il lotto di produzione, il paese di origine, il tipo di allevamento e l’alimentazione con cui è stato nutrito l’animale.

Questi dettagli assicurano la tracciabilità e confermano l’origine italiana del prodotto che stiamo per comprare.

2. Controllare colori e odori

Un pollo fresco ha la pelle umida e non ispessita. La carne appare morbida, rosata e lucida. Anche l’odore gioca un ruolo chiave: deve essere “leggero” e non pungente o sgradevole.

Prestate attenzione a queste caratteristiche, indicano chiaramente la freschezza e la qualità della carne messa nel carrello della spesa.

3. Uso della borsa frigo o di un sacchetto termico

Specialmente nei mesi estivi, è importantissimo trasportare il pollo dal negozio a casa riponendolo con cura in una borsa frigo o in un sacchetto termico. Questa accortezza è fondamentale per mantenere la carne alla giusta temperatura.

Non è tutto: una volta a casa, il pollo deve essere conservato nel ripiano più basso del frigorifero, in un contenitore dedicato per evitare contaminazioni.

4. Igiene nella manipolazione

È un errore lavare il pollo crudo sotto l’acqua corrente. Molti credono che in questo modo lo si “pulisca” dai batteri. In realtà si incappa nel rischio della contaminazione incrociata. Gli schizzi d’acqua, se contaminati, possono trasportare i batteri dalla carne a piano lavoro della cucina e utensili vari.

Ecco come fare: è fondamentale lavarsi le mani per almeno 20 secondi prima e dopo aver maneggiato il pollo. Inoltre, è necessario utilizzare piatti separati per la carne cruda e quella cotta.

5. Cottura adeguata

Il pollo deve essere sempre ben cotto e senza tracce di sangue. Per garantire la sicurezza alimentare, va consumato entro 15-20 minuti dalla cottura.

Circa quanto detto al punto 4, sappiate che una cottura adeguata elimina i rischi di contaminazione batterica.

Insomma, seguendo queste 5 semplici regole possiamo essere certi di scegliere e consumare un pollo sicuro, di qualità e proveniente da allevamenti italiani certificati.

Questi accorgimenti non solo assicurano la freschezza e la bontà di ciò che portiamo in tavola, ma proteggono anche la nostra salute e quella degli altri da possibili contaminazioni batteriche.